В ЕР не поддержали идею запрета иностранцам работать в такси

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Инициатива о запрете иностранным гражданам работать в такси нереализуема, считает первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Фракция не принимала решение, я выскажу свою точку зрения: не нужно писать запретов, которые будет невозможно выполнить. Если мы просто запретим иностранным гражданам, которых сейчас большое количество работает в этой сфере, работать в такси, они будут заниматься тем же самым, но на нелегальной основе. И тогда другие регулирующие нормы, защищающие права пассажиров, на них уже распространяться не будут", - сказал Исаев на брифинге "Единой России" по итогам сессии.
В конце мая этого года глава комитета Евгений Москвичев заявлял РИА Новости, что закон об агрегаторах такси, направленный на урегулирование перевозок, должен вступить в силу в 2019 году. Москвичев также говорил, что, согласно поправкам ко второму чтению, иностранные компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, не смогут предоставлять свои услуги на территории РФ. Кроме того, согласно поправкам, все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы.
До этого Москвичев предлагал ко второму чтению проекта об агрегаторах такси внести норму, запрещающую работать на этом виде транспорта людям без российского гражданства.