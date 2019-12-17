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В Кремле не комментируют приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу
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РИА Новости

В Кремле не комментируют приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу

12:49 17.12.2019
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© РИА Новости Первез Мушарраф
 Первез Мушарраф
© РИА Новости
Первез Мушарраф. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу вынесения смертного приговора экс-президенту Пакистана Первезу Мушаррафу, заявив, что этот вопрос к Кремлю не относится.
Ранее во вторник телеканал Samaa сообщил, что Мушарраф приговорен к смертной казни по обвинению в государственной измене.
Первез Мушарраф
31 августа 2017, 15:29
Экс-президента Пакистана объявили укрывающимся от суда
"Это не наш вопрос, это к нам не относится. Нет, мы это никак не комментируем", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать приговор бывшем лидеру Пакистана.
Ранее сообщалось, что по данным следствия Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году тогдашним правительством.
В марте 2016 года, после того, как Верховный суд Пакистана исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф направился в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае, по версии следствия, скрывается от правосудия в связи с предъявленными ему обвинениями в уголовных преступлениях.
Первез Мушарраф
18 марта 2016, 03:37
Обвиняемый в госизмене экс-президент Пакистана Мушарраф покинул страну72-летний политик вылетел в Объединенные арабские эмираты на лечение. Ранее он неоднократно попадал в больницу из-за проблем с сердцем.
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Первез МушаррафДмитрий ПесковПакистанВ мире
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