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Россия готова передать останки генерала Гюдена при запросе Франции
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РИА Новости

Россия готова передать останки генерала Гюдена при запросе Франции

12:47 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия в случае обращения Франции готова положительно рассмотреть вопрос о передаче обнаруженных в Смоленске останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена, эта тема на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я пока не могу подтвердить, что эта тема затрагивалась, но эта тема, безусловно, есть. Мы знаем, что действительно французские и российские археологи такую находку сделали, был проведен анализ ДНК, который на сто процентов подтвердился, то есть это действительно останки генерала Гюдена. Мы знаем, что для Франции это большая новость, мы также знаем, что в целом действительно есть на повестке дня тема о том, чтобы эти останки вернуть", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос передачи останков генерала французской стороне во время контактов президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
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"Также мы ранее уже подтверждали, что если действительно обратится французская сторона, то российская сторона положительно рассмотрит вопрос о возвращении этих останков", - добавил представитель Кремля.
На просьбу уточнить, будет ли российский лидер участвовать в церемонии передачи останков, он отметил: "Если это будет согласовано по дипломатическим каналам, то это вполне может быть рассмотрено, безусловно".
"Отношения в целом между Россией и Францией развиваются весьма в позитивном, конструктивном ключе", - добавил Песков.
Ранее французское издание Point со ссылкой на источники сообщило, что Елисейский дворец попросил Россию передать Франции обнаруженные в Смоленске останки генерала Гюдена. Как сообщил позже РИА Новости глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский, Франция пригласила президента РФ Владимира Путина на церемонию перезахоронения останков Гюдена, однако точная дата церемонии пока неизвестна.
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