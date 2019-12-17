Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возвращение компании Opel в Россию, отметив, что российский рынок останется крупным, несмотря на волатильность.

Ранее сообщалось, что Opel 16 декабря объявил о начале продаж моделей Zafira Life и Grandland X через своих официальных дилеров в России. Пока речь идет об 11 дилерах в 8 городах. Кроссовер Grandland X импортируется с завода в Германии, микроавтобус Zafira Life предлагается уже местной сборки калужского завода PSA Peugeot-Citroen, которому и принадлежит немецкий производитель. Цены на кроссовер стартуют с 1,8 миллиона рублей, микроавтобус - от 2,55 миллиона рублей.

"Рынок любой страны достаточно подвижен. Есть моменты, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж", - сказал Песков, комментируя решение компании вернуться на российский рынок.

Он также отметил, что есть компании, которые присутствуют на российском рынке последовательно, укоренились и имеют широкую инфраструктуру.

"Конечно, у них есть определенные конкурентные преимущества. Ну и другие компании, да. Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика", - добавил Песков.

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и полностью свернул производство автомобилей на российских предприятиях, резко сократив модельный ряд на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России.

Продажи Opel за полный 2014 год в России по данным АЕБ составили почти 65 тысяч машин, что на 20% меньше по сравнению с 2013 годом.