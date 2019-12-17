В Кстово, где отравились люди, не зафиксировали загрязнения воздуха

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе под Нижним Новгородом, где отравились 8 человек, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Около 7.40 во вторник в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет. У всех пострадавших состояние легкой степени тяжести. По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, они были госпитализированы в токсикологический центр "с подозрением на ингаляционное отравление". Чем именно отравились пострадавшие, не сообщается. Региональное СУСК РФ проводит проверку.
"После получения информации о поступлении 8 человек с признаками токсического отравления в больницу региональным управлением Роспотребнадзора был организован отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки вблизи предприятия, где работали пострадавшие. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что предприятие, где работали пострадавшие, находится в городе Кстово.