В Кстово, где отравились люди, не зафиксировали загрязнения воздуха

Около 7.40 во вторник в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет. У всех пострадавших состояние легкой степени тяжести. По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, они были госпитализированы в токсикологический центр "с подозрением на ингаляционное отравление". Чем именно отравились пострадавшие, не сообщается. Региональное СУСК РФ проводит проверку.