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В Кстово, где отравились люди, не зафиксировали загрязнения воздуха
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РИА Новости

В Кстово, где отравились люди, не зафиксировали загрязнения воздуха

12:45 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗабор проб воздуха
Забор проб воздуха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Забор проб воздуха. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе под Нижним Новгородом, где отравились 8 человек, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Около 7.40 во вторник в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет. У всех пострадавших состояние легкой степени тяжести. По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, они были госпитализированы в токсикологический центр "с подозрением на ингаляционное отравление". Чем именно отравились пострадавшие, не сообщается. Региональное СУСК РФ проводит проверку.
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"После получения информации о поступлении 8 человек с признаками токсического отравления в больницу региональным управлением Роспотребнадзора был организован отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки вблизи предприятия, где работали пострадавшие. Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что предприятие, где работали пострадавшие, находится в городе Кстово.
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РоспотребнадзорНижний НовгородРоссияКстовоПроисшествия
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