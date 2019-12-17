Трое пострадавших в Доминикане жителей Татарстана вернулись в Россию

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

КАЗАНЬ, 17 дек — РИА Новости. Трое из четверых жителей Татарстана, пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Доминикане в конце ноября, прибыли в Россию. Один продолжает лечение в Доминиканской Республике, сообщает республиканский минздрав.

Ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами 26 ноября столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. В числе пострадавших четверо жителей Татарстана.

"Двое пострадавших в ДТП сегодня ночью прибыли в международный аэропорт "Казань", откуда в 02.15 бригадой республиканского центра медицины катастроф были доставлены в травмоцентр Республиканской клинической больницы. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Еще одна жительница Казани, пострадавшая в ДТП, вчера была госпитализирована в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России", — говорится в сообщении.

По информации регионального минздрава, один житель Татарстана остается в госпитале Доминиканской Республики. Дата его транспортировки в РФ пока не определена.