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Туризм
2019-12-17T12:52+0300
https://ria.ru/20191217/1562480916.html
Трое пострадавших в Доминикане жителей Татарстана вернулись в Россию
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РИА Новости

Трое пострадавших в Доминикане жителей Татарстана вернулись в Россию

12:52 17.12.2019
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© Фото : Diario LibreАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
© Фото : Diario Libre
КАЗАНЬ, 17 дек — РИА Новости. Трое из четверых жителей Татарстана, пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Доминикане в конце ноября, прибыли в Россию. Один продолжает лечение в Доминиканской Республике, сообщает республиканский минздрав.
Ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами 26 ноября столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса. В числе пострадавших четверо жителей Татарстана.
"Двое пострадавших в ДТП сегодня ночью прибыли в международный аэропорт "Казань", откуда в 02.15 бригадой республиканского центра медицины катастроф были доставлены в травмоцентр Республиканской клинической больницы. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Еще одна жительница Казани, пострадавшая в ДТП, вчера была госпитализирована в НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России", — говорится в сообщении.
По информации регионального минздрава, один житель Татарстана остается в госпитале Доминиканской Республики. Дата его транспортировки в РФ пока не определена.
Глава Татарстана Рустам Минниханов ранее дал поручение минздраву республики обеспечить доставку татарстанских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане, для обеспечения медицинской помощи.
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