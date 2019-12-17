Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T12:40+0300
https://ria.ru/20191217/1562480606.html
Госдума приняла закон о переводе бизнеса на электронные лицензии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон о переводе бизнеса на электронные лицензии

12:40 17.12.2019
275
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на постепенный перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Документ предусматривает внедрение "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий.
Переход на реестровую модель "позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей как в ходе ведения бизнеса, так и непосредственно при продлении или переоформления лицензии", считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Закон закрепляет приоритет электронного документооборота в сфере лицензирования, унифицирует все процедуры цифрового взаимодействия субъектов лицензионной деятельности, регулирует вопросы, связанные с процедурой замены бумажной лицензии.
Подсчет денежных средств
16 декабря, 17:28
Россияне не будут платить за "банковский роуминг"
При этом допускается использование двух моделей лицензирования - традиционной бумажной и реестровой, пояснял ранее Николаев. Реестровая модель, по его словам, будет внедряться параллельно, но постепенно все будет переходить в электронный вид. Кроме того, законом предусмотрена возможность предоставления услуг по лицензированию и приему документов через МФЦ и региональные порталы, например, mos.ru, отмечал депутат.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
400000
Обсудить 0
Госдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о нарушении условий содержания под стражей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о "цифровом нотариате"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об изменениях процедуры спецоценки условий труда
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Андрей Исаев
В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей
Логистический почтовый центр Внуково
НАДТ попросила Медведева не снижать порог беспошлинного ввоза посылок
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Иванов поддержал идею приравнять мусоросжигание к переработке
Забор проб воздуха
В Кстово, где отравились люди, не зафиксировали загрязнения воздуха
Винодельческое предприятие
Совфед подготовил поправки к законопроекту о виноделии
Автомобили на дороге
В ЕР не поддержали идею запрета иностранцам работать в такси
Владимир Корнилов
СК раскрыл подробности дела главы фракции ЕР в гордуме Переславля
Город Тартус
Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана
Валидатор для оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами
Россияне смогут платить в системе быстрых платежей по bluetooth
Андрей Исаев
В России планируют усовершенствовать механизм закупок лекарств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
Лента новостейМолния