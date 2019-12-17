Госдума приняла закон о переводе бизнеса на электронные лицензии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на постепенный перевод лицензирования в электронную форму и отказ от бумажных лицензий для юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Документ предусматривает внедрение "реестровой модели" в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. Вместо выдачи бумажного документа предлагается вносить запись о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

Переход на реестровую модель "позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей как в ходе ведения бизнеса, так и непосредственно при продлении или переоформления лицензии", считает глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон закрепляет приоритет электронного документооборота в сфере лицензирования, унифицирует все процедуры цифрового взаимодействия субъектов лицензионной деятельности, регулирует вопросы, связанные с процедурой замены бумажной лицензии.

При этом допускается использование двух моделей лицензирования - традиционной бумажной и реестровой, пояснял ранее Николаев. Реестровая модель, по его словам, будет внедряться параллельно, но постепенно все будет переходить в электронный вид. Кроме того, законом предусмотрена возможность предоставления услуг по лицензированию и приему документов через МФЦ и региональные порталы, например, mos.ru, отмечал депутат.