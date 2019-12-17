СК раскрыл подробности дела главы фракции ЕР в гордуме Переславля

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Главу фракции "Единой России" в . Главу фракции "Единой России" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения, заявил РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, 14 декабря в селе Троицкая Слобода под Переславль-Залесским обнаружили тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали Корнилова.

"По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его", — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы. Задержанный находится в следственном отделе ОВД.

По информации СМИ, имя убитого — Павел Чередников, он жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом. Знакомые охарактеризовали его как неконфликтного и спокойного человека.