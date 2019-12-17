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СК раскрыл подробности дела главы фракции ЕР в гордуме Переславля
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РИА Новости

СК раскрыл подробности дела главы фракции ЕР в гордуме Переславля

12:39 17.12.2019 (обновлено: 14:56 17.12.2019)
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© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-ЗалесскогоВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 дек — РИА Новости. Главу фракции "Единой России" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве знакомого в состоянии алкогольного опьянения, заявил РИА Новости представитель областного управления Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, 14 декабря в селе Троицкая Слобода под Переславль-Залесским обнаружили тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали Корнилова.

"По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его", — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы. Задержанный находится в следственном отделе ОВД.
По информации СМИ, имя убитого — Павел Чередников, он жил в частном доме с матерью и иногда подрабатывал таксистом. Знакомые охарактеризовали его как неконфликтного и спокойного человека.
Ранее председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Переславля Сергей Царев сообщил, что Корнилов по собственному желанию уже сложил полномочия депутата, а также объявил о выходе из фракции и политсовета ЕР. Из самой партии его также исключат.
Владимир Корнилов
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Уголовное дело экс-главы фракции "Единой России" в ПереславлеВладимир КорниловСледственный комитет РФПроисшествия
Популярные комментарии
К стати в связи с темой "малоимущих" Так кого с уголовниками сравнивать надо???
17 декабря, 13:30
АФАнтон Ф
1400000
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