Госдума приняла закон о нарушении условий содержания под стражей

Законопроектом предусматривается право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении на получение компенсации в денежной форме за счет казны РФ за нарушение условий содержания соответственно под стражей или в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами. Такая компенсация будет присуждаться с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих.