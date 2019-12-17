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2019-12-17T12:37+0300
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Госдума приняла закон о нарушении условий содержания под стражей
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РИА Новости

Госдума приняла закон о нарушении условий содержания под стражей

12:37 17.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о порядке получения компенсации за нарушение условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях.
Законопроектом предусматривается право подозреваемых, обвиняемых, содержащихся под стражей, а также осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительном учреждении на получение компенсации в денежной форме за счет казны РФ за нарушение условий содержания соответственно под стражей или в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством РФ и международными договорами. Такая компенсация будет присуждаться с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих.
Сергей Гаврилов
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Также в Кодекс административного судопроизводства РФ предлагается внести изменения и дополнения, предусматривающие особенности подачи и рассмотрения требования о присуждении указанной компенсации.
Отмечается, что граждане также получат право в течение 180 дней после вступления ФЗ в силу обратиться в российский суд в связи с нарушением условий заключения в случае, если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не вынес решения по аналогичному иску.
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