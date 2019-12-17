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2019-12-17T13:36+0300
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Сенатор Косачев заявил о повторном отказе США в выдаче визы
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РИА Новости

Сенатор Косачев заявил о повторном отказе США в выдаче визы

12:29 17.12.2019 (обновлено: 13:36 17.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что США уже во второй раз не выдают ему визу для участия в мероприятиях по линии ООН.
На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" сенатор рассказал, что в среду в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН будет рассмотрена ежегодно принимаемая резолюция о недопустимости героизации нацизма.

"Российская сторона еще раз запросила визу для члена делегации Косачева Константина Иосифовича, повторный запрос был направлен в посольство США 8 ноября этого года, по состоянию на сегодня посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что второй раз мне как члену делегации Российской Федерации на сессии Генассамблеи ООН будет отказано в визе, а значит, будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН", — подчеркнул Косачев.

По его словам, США по спецдоговору с ООН гарантировали оформление виз для всех участников мероприятий по линии Организации Объединенных Наций.
"Радикальнейшим образом США свои обязательства перед ООН и перед международным сообществом таким образом нарушили. Будем сохранять эту тему на повестке дня наших двусторонних отношений", — заключил Косачев.
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Генеральная Ассамблея ООННью-Йорк (город)РоссияКонстантин КосачевООНСШАВ мире
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