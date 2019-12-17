Сенатор Косачев заявил о повторном отказе США в выдаче визы

"Российская сторона еще раз запросила визу для члена делегации Косачева Константина Иосифовича, повторный запрос был направлен в посольство США 8 ноября этого года, по состоянию на сегодня посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что второй раз мне как члену делегации Российской Федерации на сессии Генассамблеи ООН будет отказано в визе, а значит, будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН", — подчеркнул Косачев.