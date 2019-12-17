Путин во вторник проведет ряд международных телефонных разговоров

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент проведет несколько международных телефонных разговоров. Мы сообщим вам, как мы это делаем всегда", - сказал Песков журналистам.
Кроме того, глава государства сегодня и завтра будет готовиться к пресс-конференции, которая состоится 19 декабря, добавил он.
"Он общается с министрами с вице-премьерами, с руководителями федеральных агентств - обычная работа по обновлению у президента всего массива информации", - сказал Песков.