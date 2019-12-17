Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T12:27+0300
https://ria.ru/20191217/1562479196.html
Путин во вторник проведет ряд международных телефонных разговоров
https://cdn24.img.ria.ru/images/154804/36/1548043611_0:0:3269:1839_1036x0_80_0_0_e899b524fe568138a9891b10403e778a.jpg
РИА Новости

Путин во вторник проведет ряд международных телефонных разговоров

12:27 17.12.2019
207
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет несколько международных телефонных разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент проведет несколько международных телефонных разговоров. Мы сообщим вам, как мы это делаем всегда", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором ПАО КАМАЗ Сергеем Когогиным и генеральным директором корпорации Ростех Сергеем Чемезовым
Вчера, 03:26
Путин и Меркель обсудили перспективы транзита газа через Украину
Кроме того, глава государства сегодня и завтра будет готовиться к пресс-конференции, которая состоится 19 декабря, добавил он.
"Он общается с министрами с вице-премьерами, с руководителями федеральных агентств - обычная работа по обновлению у президента всего массива информации", - сказал Песков.
810000
Обсудить 0
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о запланированных встречах Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин в ходе контактов с Эрдоганом может обсудить Ливию
Здание Государственной Думы РФ
Госдума определила даты "правчасов" на весеннюю сессию
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Косачев рассказал о контактах российских и американских парламентариев
Здание Государственной Думы РФ
ГД учредила медаль за вклад в развитие российского законодательства
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД вновь внесли проект о смягчении наказания за нарушения на митинге
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ надеется на активную работу России в ассамблее
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал улучшение экологической ситуации важной задачей
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи с Дмитрием Медведевым
Реализация всех нацпроектов в Рязанской области идет по плану
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Путин и Макрон провели телефонный разговор
Алтайский край
Дома жителей Алтайского края перенесут на электронную карту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после в голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Лукашенко может войти в историю объединителем, заявил Жириновский
Дмитрий Песков
В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
Лента новостейМолния