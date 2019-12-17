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2019-12-17T14:57+0300
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Замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем
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РИА Новости

Замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем

12:25 17.12.2019 (обновлено: 14:57 17.12.2019)
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© Фото : пресс-служба ГУФСИН РоссииАнатолий Рудый
Анатолий Рудый
© Фото : пресс-служба ГУФСИН России
Анатолий Рудый. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый замглавы ФСИН России Анатолий Рудый, комментируя инициативу бизнес-омбудсмена Бориса Титова о введении частного управления в СИЗО, заявил, что интересы бизнеса и государства могут не совпадать в области исполнения наказания.

"Задача бизнеса - извлекать прибыль. Тюрьма не может быть доходным делом, потому что это, прежде всего, институт государства, который относится больше к исполнению наказания, социальной и правоохранительной составляющей. Как может совпасть интерес извлечения прибыли и социальная функция, где человек должен отбывать наказания и ограничения, наложенные судом? Как бы тут не было противоречия", - сказал Рудый журналистам.

Он добавил, что это его частное мнение.
Также Рудый прокомментировал инициативу перевода тюремной медицины в ведение Минздрава РФ. Такое решение, по его словам, может привести к потере централизованной системы медицинского обеспечения осуждённых и подследственных.
"Если вы хотите спросить лично мое мнение, я бы не торопился менять то, что уже и так достаточно хорошо и качественно работает. Потому что сломать всегда проще, а сможем ли мы потом сделать и восстановить?" - задался вопросом Рудый.
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5 июля, 15:50
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