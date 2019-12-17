Замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем

"Задача бизнеса - извлекать прибыль. Тюрьма не может быть доходным делом, потому что это, прежде всего, институт государства, который относится больше к исполнению наказания, социальной и правоохранительной составляющей. Как может совпасть интерес извлечения прибыли и социальная функция, где человек должен отбывать наказания и ограничения, наложенные судом? Как бы тут не было противоречия", - сказал Рудый журналистам.