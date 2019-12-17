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В России планируют усовершенствовать механизм закупок лекарств
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РИА Новости

В России планируют усовершенствовать механизм закупок лекарств

12:25 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин Андрей Исаев
Андрей Исаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Андрей Исаев . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению готовит предложения по регулированию механизма проведения конкурсов по госзакупкам лекарств, сообщил журналистам глава группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Отдельная тема, которую мы будем продолжать обсуждать, это закупки лекарств для государственных нужд, они постоянно растут, вы видите, у нас растет число нозологий, лечение которых берет на себя федеральный бюджет. Это значит, что эти закупки будут расти. Здесь необходимо регулирование самого механизма проведения конкурсов для того, чтобы не возникало подобного рода срывов. Такие предложения готовятся", - сказал Исаев.
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Ранее уже был принят закон о расширении перечня орфанных заболеваний, который был направлен на передачу на федеральный уровень полномочий по организации обеспечения лекарствами людей, больных гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом (типами I, II, VI). В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено финансирование в объеме 10 миллиардов рублей ежегодно.
Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета. Как поясняют авторы законопроекта, в настоящее время в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих орфанных заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, остаются 19 болезней. Организация обеспечения граждан препаратами и специализированными продуктами лечебного питания в настоящее время отнесена к полномочиям органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья.
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