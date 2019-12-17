В России планируют усовершенствовать механизм закупок лекарств

"Отдельная тема, которую мы будем продолжать обсуждать, это закупки лекарств для государственных нужд, они постоянно растут, вы видите, у нас растет число нозологий, лечение которых берет на себя федеральный бюджет. Это значит, что эти закупки будут расти. Здесь необходимо регулирование самого механизма проведения конкурсов для того, чтобы не возникало подобного рода срывов. Такие предложения готовятся", - сказал Исаев.