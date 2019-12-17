Москалькова призвала создать единую базу по нелегальным мигрантам

МОСКВА, 17 декабря - РИА Новости. Единая база со сведениями о нелегальных мигрантах поможет предупредить проблемы, с которыми сталкивается человек, не знающий о своём запрете на въезд, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Во вторник проходит международная конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
"Особую актуальность сохраняет проблема нелегальной миграции. Назрела потребность в создании единой широкой информационной базы в границах Евразийского государства, в которой содержались бы сведения об ограничении на въезд нелегальных мигрантов. Иногда человек не знает, что ему запрещено - он приезжает на границу и оказывается в трудном положении. Мы хотим защитить этих людей",- сказала Москалькова на конференции.
Всего за 2019 год Москалькова получила более 800 обращений по тематике внешней миграции, большую долю которых составляют вопросы получения гражданства и предоставление прав трудящимся мигрантам.
"Перед нами, как и перед другими странами, стоит задача приведения в соответствие ряда положений федерального законодательства международным правовым нормам по защите прав трудящихся мигрантов и, в частности, конференции ООН 1990 года",- заключила российский омбудсмен.
В конференции принимают участие председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, директор бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, а также более 80 международных участников, в том числе представители более 20 национальных правозащитных институтов и региональные российские омбудсмены.