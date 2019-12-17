Москалькова призвала создать единую базу по нелегальным мигрантам

"Особую актуальность сохраняет проблема нелегальной миграции. Назрела потребность в создании единой широкой информационной базы в границах Евразийского государства, в которой содержались бы сведения об ограничении на въезд нелегальных мигрантов. Иногда человек не знает, что ему запрещено - он приезжает на границу и оказывается в трудном положении. Мы хотим защитить этих людей",- сказала Москалькова на конференции.