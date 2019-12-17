Полпред заявил, что в Хакасии продолжается энергетический кризис

НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Ситуация с долгами по предприятиям ЖКХ в Хакасии не изменилась, они выросли и до конца года составят порядка 700 миллионов рублей, сообщил журналистам полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, добавив, что принимаемые властями меры пока не дают результата.
"Ситуация по долгам в республике Хакасия по предприятиям ЖКХ не изменилась. Долги, к сожалению, выросли и до конца года будут порядка 700 миллионов. Меры, которые предприняты по реорганизации предприятий ЖКХ, выполняются, но, к сожалению, эффект не несут", - сказал он.
Полпред сообщил, что в республике есть дефицит бюджетных средств, и это касается даже выплат зарплат.
"Кассовый разрыв так называемый, о котором мы говорили еще весной этого года. Дефицит по минимуму 1,2 миллиарда. Пока вопрос решен по 412 или 418 миллионам, которые выделены из федерального центр", - сказал Меняйло.
По словам полпреда, из принципиальных решений, которые могут повлиять на ситуацию, – подписано концессионное соглашение с Сибирской генерирующей компанией, которая забрала котельные в Черногорске. Однако соглашение предусматривает строительство теплотрассы под Абаканской ТЭЦ через Усть-Абакан до Черногорска, то есть изменение схемы теплоснабжения, требующей инвестиций в течение не одного года.
"Путь выхода из кризисной ситуации существует. Он был предложен губернатору Хакасии. Но уже, к сожалению, не на 2020 год, а только на 2021. Вчера мы только на эту тему разговаривали с Валентином Олеговичем (Коноваловым, губернатором Хакасии - ред.), какие решения нужно принять, чтобы ситуация начала выравниваться. И ждем очередных переговоров правительства Хакасии с энергетиками", - добавил Меняйло.
Весной этого года глава Хакасии и энергетики не смогли договориться об оплате долгов. Коновалов обвинял энергетиков в саботаже и неуважении к населению республики. В ответ МРСК Сибири (входит в "Россети") сообщила о планируемых отключениях из-за долгов коммунальных предприятий. После вмешательства полпреда компания остановила ограничение электроснабжения. В конце мая Меняйло провел специальное совещание и призвал власти республики к оптимизации расходов.
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