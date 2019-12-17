Полпред заявил, что в Хакасии продолжается энергетический кризис

НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Ситуация с долгами по предприятиям ЖКХ в Ситуация с долгами по предприятиям ЖКХ в Хакасии не изменилась, они выросли и до конца года составят порядка 700 миллионов рублей, сообщил журналистам полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло , добавив, что принимаемые властями меры пока не дают результата.

"Ситуация по долгам в республике Хакасия по предприятиям ЖКХ не изменилась. Долги, к сожалению, выросли и до конца года будут порядка 700 миллионов. Меры, которые предприняты по реорганизации предприятий ЖКХ, выполняются, но, к сожалению, эффект не несут", - сказал он.

Полпред сообщил, что в республике есть дефицит бюджетных средств, и это касается даже выплат зарплат.

"Кассовый разрыв так называемый, о котором мы говорили еще весной этого года. Дефицит по минимуму 1,2 миллиарда. Пока вопрос решен по 412 или 418 миллионам, которые выделены из федерального центр", - сказал Меняйло.

По словам полпреда, из принципиальных решений, которые могут повлиять на ситуацию, – подписано концессионное соглашение с Сибирской генерирующей компанией, которая забрала котельные в Черногорске. Однако соглашение предусматривает строительство теплотрассы под Абаканской ТЭЦ через Усть-Абакан до Черногорска, то есть изменение схемы теплоснабжения, требующей инвестиций в течение не одного года.

"Путь выхода из кризисной ситуации существует. Он был предложен губернатору Хакасии. Но уже, к сожалению, не на 2020 год, а только на 2021. Вчера мы только на эту тему разговаривали с Валентином Олеговичем (Коноваловым, губернатором Хакасии - ред.), какие решения нужно принять, чтобы ситуация начала выравниваться. И ждем очередных переговоров правительства Хакасии с энергетиками", - добавил Меняйло.