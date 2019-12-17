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В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx
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РИА Новости

В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx

12:22 17.12.2019 (обновлено: 14:10 17.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx, но не считают себя вправе ее комментировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне стало известно, что совет директоров "Рамблера" поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело по Nginx. Кроме того, совет директоров "Рамблера" поручил менеджменту обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood, которой медиахолдинг в 2015 году уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx. Совет директоров также поручил предложить Lynwood обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления.
"Безусловно, мы очень внимательно следим, но не считаем себя вправе это комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за развитием событий и как оценивают такой поворот в этом деле.
Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.
Мужчина за компьютером
Вчера, 08:00
Веб-сервер не отвечает: атака на NGINX и дело программиста Сысоева
Как пояснили на прошлой неделе РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd.
Дело возбуждено по заявлению Lynwood Investments. Вместе с тем новости об уголовном деле вызвали озабоченность у бизнес- и IT-сообществ, посчитавших неприемлемым метод решения спора по авторским правам в уголовной плоскости. Такую же позицию высказал и глава Сбербанка, в августе ставшего совладельцем Rambler Group с пакетом в 46,5% акций, Герман Греф.
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NginxРамблерДмитрий ПесковПолитика
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