В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг В Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг "Рамблера" Nginx , но не считают себя вправе ее комментировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что совет директоров "Рамблера" поручил менеджменту обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело по Nginx. Кроме того, совет директоров "Рамблера" поручил менеджменту обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood, которой медиахолдинг в 2015 году уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx. Совет директоров также поручил предложить Lynwood обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления.

"Безусловно, мы очень внимательно следим, но не считаем себя вправе это комментировать", - сказал Песков в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за развитием событий и как оценивают такой поворот в этом деле.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию Nginx. Весной 2019 года ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.

Как пояснили на прошлой неделе РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер Nginx было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на Nginx, компании Lynwood Investments CY Ltd.