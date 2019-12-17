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Песня Мэрайи Кэри стала номером один в США через 25 лет после релиза
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РИА Новости

Песня Мэрайи Кэри стала номером один в США через 25 лет после релиза

18:20 17.12.2019
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Песня Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You заняла первое место в американском чарте Billboard через 25 лет после релиза, сообщает NME.
В 1994 году, когда она была выпущена, композиция не вошла в список 100 лучших песен Billboard.
Но последние несколько лет она каждый раз поднималась все выше и выше, так в декабре 2017 и 2018 гг. она выходила на третье место, а в этом году стала номером один.
Сама певица отреагировала на новость коротким сообщением в твиттере: "Мы это сделали".
Она уже в 19-й раз оказалась на первой строчке Billboard. Рекорд пока принадлежит группе Beatles, которая становилась лидером чарта 20 раз.
Кадр из мультфильма Холодное сердце
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесМэрайя Кэри
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