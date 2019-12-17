Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

"Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен", — сказала Гусева, которая представляет в Думе этот регион.