Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели.
"Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен", — сказала Гусева, которая представляет в Думе этот регион.
Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.
Гусева подчеркнула, что выросла в обычной семье и не обидит простого человека.
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