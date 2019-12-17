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В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей
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РИА Новости

В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей

12:19 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин Андрей Исаев
Андрей Исаев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Андрей Исаев . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Думская межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению в январе планирует обсудить разработанный законопроект о регулировании деятельности аптечных сетей, который будет предполагать ряд ограничений по аналогии с законодательством о торговых сетях, рассказал глава межфракционной группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Законопроект, который касается регулирования деятельности аптечных сетей. Он тоже в высокой степени готовности. Мы ожидаем, что в январе он уже будет обсуждаться в рамках нашей рабочей группы... Мы понимаем, что также жестко как торговые сети аптечные регулировать нельзя, здесь дело более тонкое, но тем не менее определенное законодательное ограничение мы предполагаем ввести", - рассказал Исаев журналистам на брифинге по итогам осенней сессии.
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Он пояснил, что на сегодняшний день продовольственные сети отрегулированы достаточно жестко, а что касается аптечных, то даже само понятие аптечных сетей отсутствует в российском законодательстве, хотя существует даже их ассоциация.
"В результате аптеки в этой цепочке "производитель - дистрибьютор - аптека" занимают самое монопольное положение: они диктуют свои условия рынку, они берут деньги за то, чтобы лекарство легло на полку, берут деньги за обучение в случае, если внедряется новое лекарство, проводят насильственные маркетинговые акции и так далее - то, что запрещено сегодня для торговых сетей", - сказал Исаев.
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