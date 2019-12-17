В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Думская межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению в январе планирует обсудить разработанный законопроект о регулировании деятельности аптечных сетей, который будет предполагать ряд ограничений по аналогии с законодательством о торговых сетях, рассказал глава межфракционной группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Думская межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению в январе планирует обсудить разработанный законопроект о регулировании деятельности аптечных сетей, который будет предполагать ряд ограничений по аналогии с законодательством о торговых сетях, рассказал глава межфракционной группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев

"Законопроект, который касается регулирования деятельности аптечных сетей. Он тоже в высокой степени готовности. Мы ожидаем, что в январе он уже будет обсуждаться в рамках нашей рабочей группы... Мы понимаем, что также жестко как торговые сети аптечные регулировать нельзя, здесь дело более тонкое, но тем не менее определенное законодательное ограничение мы предполагаем ввести", - рассказал Исаев журналистам на брифинге по итогам осенней сессии.

Он пояснил, что на сегодняшний день продовольственные сети отрегулированы достаточно жестко, а что касается аптечных, то даже само понятие аптечных сетей отсутствует в российском законодательстве, хотя существует даже их ассоциация.