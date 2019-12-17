Эмир Кувейта назначил новое правительство

Главой МИД и вице-премьером стал ранее занимавший должность помощника министра иностранных дел по протоколу Ахмед ан-Насир. Министром обороны и вице-премьером стал Ахмед Мансур аль-Ахмед ас-Сабах, который ранее возглавлял управление по спорту. Анас ас-Салих назначен главой МВД. Глава совета директоров национальной нефтяной компании Кувейта Халид Али Мухаммед аль-Фадыль стал министром нефти, электроэнергии и водных ресурсов. Один из наиболее чувствительных постов в правительстве в свете обвинений в коррупции в качестве главы минфина заняла женщина - Марьям аль-Акиль, которая ранее была госминистром по экономическим делам.
18 ноября, 23:55Эмир Кувейта пообещал бороться с коррупцией
В середине ноября кувейтский лидер принял отставку правительства страны после многочисленных обвинений министров в коррупции и поручил министрам исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета. Официальный представитель кувейтского правительства объяснял отставку кабинета министров необходимостью реорганизации его работы. После этого исполняющий обязанности премьер-министра Кувейта шейх Джабер аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабах, которого обвиняли в коррупции, отказался от предложения эмира сформировать новое правительство страны.