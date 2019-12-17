Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений

ДАМАСК, 17 дек - РИА Новости. Россия восстановила деятельность единственного в Россия восстановила деятельность единственного в Сирии завода по производству химических удобрений и планирует вывести его продукцию на региональный рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который находится в Сирии с рабочим визитом.

"В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить 200 миллионов долларов. Для сирийской стороны это важный шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места", - рассказал вице-премьер.

На заводе, который не работал из-за боевых действий, трудятся полторы тысячи человек, идет замена устаревшего оборудования, повышаются экологические нормы производства. Предприятие изготавливает аммиак, карбамид, суперфосфат для внутреннего потребления в стране.

"В планах российской стороны выйти с продукцией на рынки других ближневосточных стран", - добавил вице-премьер.