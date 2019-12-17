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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T12:17+0300
https://ria.ru/20191217/1562478554.html
Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений
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РИА Новости

Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений

12:17 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ситуация в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 17 дек - РИА Новости. Россия восстановила деятельность единственного в Сирии завода по производству химических удобрений и планирует вывести его продукцию на региональный рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов, который находится в Сирии с рабочим визитом.
"В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу предприятия планируется вложить 200 миллионов долларов. Для сирийской стороны это важный шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места", - рассказал вице-премьер.
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На заводе, который не работал из-за боевых действий, трудятся полторы тысячи человек, идет замена устаревшего оборудования, повышаются экологические нормы производства. Предприятие изготавливает аммиак, карбамид, суперфосфат для внутреннего потребления в стране.
"В планах российской стороны выйти с продукцией на рынки других ближневосточных стран", - добавил вице-премьер.
Борисов уточнил, что при выходе завода на полный объем производства он ежегодно сможет выпускать продукцию на 300 миллионов долларов.
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Война в СирииВойна в СирииЮрий БорисовСирияРоссияЭкономика
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