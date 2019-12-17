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Удмуртская Республика
2019-12-17T12:14+0300
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Глава Удмуртии поручил выделить 1 млрд руб на льготные лекарства
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РИА Новости

Глава Удмуртии поручил выделить 1 млрд руб на льготные лекарства

12:14 17.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе Госсовету объявил о выделении миллиарда рублей на льготное лекарственное обеспечение в 2020 году.
"До 2019 года в бюджете республики на льготные лекарства выделялось не более 300 миллионов рублей, в этом году мы выделили 687 миллионов. Но считаю, что этой суммы также недостаточно. Я принял решение в следующем году направить на льготное лекарственное обеспечение 1 миллиард рублей", - заявил Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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По его словам, в регионе в числе острейших проблем - обеспечение льготными лекарствами детей. "В этом году поступали многочисленные сообщения от родителей, что есть проблемы с получением льготных лекарств для детей. Обращаюсь к жителям, каждый эпизод, когда вашему ребенку не выписали полагающиеся по закону лекарства или лекарств не было в наличии, сообщайте мне лично", – сказал глава республики.
Бречалов поручил правительству Удмуртии совместно с региональным минфином предусмотреть 100-процентное финансирование на лекарственное обеспечение детей в возрасте до 3 лет и детей из малообеспеченных семей до 6,5 лет. На эти цели из бюджета дополнительно будет направлен 21 миллион рублей.
Кроме этого, в своем выступлении Бречалов заявил о необходимости решить вопрос кадров в больницах. "Острая нехватка минимум 250 врачей в наших больницах. Я поручаю главе правительства совместно с депутатами разработать конкретный план, который позволит ликвидировать дефицит медицинских кадров за 4 года. Представить такой план прошу к марту 2020 года", - сказал глава Удмуртии.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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