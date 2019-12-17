Глава Удмуртии поручил выделить 1 млрд руб на льготные лекарства

УФА, 17 дек - РИА Новости. Глава Удмуртии Глава Удмуртии Александр Бречалов в ежегодном докладе Госсовету объявил о выделении миллиарда рублей на льготное лекарственное обеспечение в 2020 году.

"До 2019 года в бюджете республики на льготные лекарства выделялось не более 300 миллионов рублей, в этом году мы выделили 687 миллионов. Но считаю, что этой суммы также недостаточно. Я принял решение в следующем году направить на льготное лекарственное обеспечение 1 миллиард рублей", - заявил Бречалов.

По его словам, в регионе в числе острейших проблем - обеспечение льготными лекарствами детей. "В этом году поступали многочисленные сообщения от родителей, что есть проблемы с получением льготных лекарств для детей. Обращаюсь к жителям, каждый эпизод, когда вашему ребенку не выписали полагающиеся по закону лекарства или лекарств не было в наличии, сообщайте мне лично", – сказал глава республики.

Бречалов поручил правительству Удмуртии совместно с региональным минфином предусмотреть 100-процентное финансирование на лекарственное обеспечение детей в возрасте до 3 лет и детей из малообеспеченных семей до 6,5 лет. На эти цели из бюджета дополнительно будет направлен 21 миллион рублей.