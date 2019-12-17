Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам

ЖЕНЕВА, 17 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Международное сообщество должно объединить усилия для помощи мигрантам и беженцам, заявил во вторник генеральный секретарь Международное сообщество должно объединить усилия для помощи мигрантам и беженцам, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии в Женеве Глобального форума по вопросам беженцев.

"Свыше 70 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, включая 25 миллионов беженцев. Управление ООН по делам беженцев назвало эти цифры "рекордно высокими". Сегодня как никогда ранее нем необходимо международное сотрудничество и практические, эффективные методы решения", - заявил он.

Гутерреш напомнил, что в настоящее время большинство беженцев и перемещенных лиц принимают у себя развивающиеся страны и государства со средним уровнем дохода населения. Им необходима международная поддержка, как в финансовом плане, так и по оказанию практической помощи людям.

"В более фундаментальном плане мы должны восстановить целостность международного режима по защите беженцев, чьей основной являются Конвенция о статусе беженцев 1951 года и Протокол 1967 года… Мы должны подтвердить права человека для беженцев", - отметил он.

Генсек ООН подчеркнул, что целью Глобального форума по вопросам беженцев является закрепление основ для практической реализации Глобального договора о беженцах, утвержденного ООН в Нью-Йорке в декабре 2018 года.

"Это не неразрешимая ситуация… Это также момент для мобилизации международного сотрудничества и солидарности для активизации реального прогресса в обеспечении доступа к образованию, средствам к существованию и энергии, момент для повышения жизнестойкости беженцев и принимающих их общин, сохранения гуманитарного пространства и доступа к нуждающимся, а также укрепления услуг, в частности для инвалидов и лиц, сталкивающихся с сексуальным или гендерным насилием", - добавил Гутерреш.