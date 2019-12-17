СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом

"Учитывая, что такая переправа является небезопасной для жителей, принято решение о проведении процессуальной проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Даровского района. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.