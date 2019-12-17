СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Региональное следственное управление проводит проверку по публикациям СМИ об отсутствии переправы через реку Молома, которую местные жители переходят по уложенным на лед доскам, сообщает пресс-служба ведомства.
На одном из федеральных каналов был показан сюжет о том, что жители поселка Суборь Даровского района остались без единственной переправы через реку Молома - понтонного моста, который еще в ноябре снесло резким подъёмом воды. Жители остались без сообщения с районным центром и до настоящего времени вынуждены использовать в качестве переправы деревянные доски, которые были положены на лед вместо моста.
"Учитывая, что такая переправа является небезопасной для жителей, принято решение о проведении процессуальной проверки по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Даровского района. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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