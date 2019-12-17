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ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
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РИА Новости

ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству

12:10 17.12.2019
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckПредседатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ПАСЕ готова делиться наработками с РФ в области гендерного равенства, заявила председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.
Она отметила, что права человека сегодня сталкиваются с серьезными вызовами как на международном, так и на локальном уровне. Среди их причин - рост популизма, распространение националистической риторики, добавила она. При этом очень важно уделять внимание и гендерному неравенству.
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"Я не могу не упомянуть очень важную тему прав человека - гендерное равенство, без которого невозможно представить развитие общества ... Есть различные способы борьбы с этой проблемой нашего общества. Я буду более чем счастлива обсудить этот вопрос во время двусторонних встреч сегодня, особенно с госпожой Москальковой", - отметила она.
"Мы готовы делиться с Россией своими наработками в этой области", - подчеркнула она.
Паскье также выразила надежду, что эта проблема может быть урегулирована совместными усилиями. Кроме того, она отметила, что важно продвигать принципы и цели в области прав человека за пределами Евразии. Этому может поспособствовать Евразийский альянс омбудсменов, сказала она.
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Лилиан Мори ПаскьеЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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