ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству

Она отметила, что права человека сегодня сталкиваются с серьезными вызовами как на международном, так и на локальном уровне. Среди их причин - рост популизма, распространение националистической риторики, добавила она. При этом очень важно уделять внимание и гендерному неравенству.

"Я не могу не упомянуть очень важную тему прав человека - гендерное равенство, без которого невозможно представить развитие общества ... Есть различные способы борьбы с этой проблемой нашего общества. Я буду более чем счастлива обсудить этот вопрос во время двусторонних встреч сегодня, особенно с госпожой Москальковой", - отметила она.

"Мы готовы делиться с Россией своими наработками в этой области", - подчеркнула она.