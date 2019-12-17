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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2019-12-17T13:29+0300
https://ria.ru/20191217/1562477675.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": опасность ложных воспоминаний
https://cdn24.img.ria.ru/images/156247/75/1562477591_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_e1efd72af47817d384f09b1a1100a86a.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": опасность ложных воспоминаний

12:05 17.12.2019 (обновлено: 13:29 17.12.2019)
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Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: опасность ложных воспоминаний
Вчера, 12:05
Не всё, что мы помним, было на самом деле. Эксперименты показывают, что более 75 процентов людей вспоминают то, что в реальности с ними не происходило. Заставить невинного признаться в преступлении, манипулировать мужем или подчинёнными – всё это можно делать с помощью ложных воспоминаний. Как понять, где кончается правда и начинается вымысел?
Эпизод подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом.
Каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, мы реконструируем события прошлого заново и не всегда одинаково. Ложные воспоминания повсюду, и почти каждого из нас можно заставить поверить во что угодно.
Как слепое доверие собственной памяти приводит к фатальным ошибкам? В каких ситуациях человек становится более внушаемым? Возможно ли отличить реальное воспоминание от ложного?.. А вы точно тот, кем вы себя помните всю жизнь?
Вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, доцентом кафедры общей психологии Московского психолого-педагогического университета и клиническим психологом Еленой Дорош разбираемся, как обратить ложные воспоминания себе на пользу, и какие ошибки памяти совершает наш мозг.
1:30 как рождаются ложные воспоминания
4:20 как из-за ложных воспоминаний невинный может оказаться за решёткой
6:30 как в чужую память внедрить ложные воспоминания
10:15 почему люди воспроизводят ложные воспоминания со всеми подробностями
13:10 по каким признакам можно понять, что нам навязывают ложные воспоминания
14:50 как в личных отношениях манипулируют с помощью ложных воспоминаний
17:25 что поможет быть менее внушаемым
19:05 что такое дежавю
22:15 к каким последствиям могут привести ложные воспоминания
23:25 как определить, какое воспоминание ложное, а какое – настоящее
24:15 почему плохое быстро забывается, и в памяти остаётся только хорошее
26:30 как ложные воспоминания используются в психотерапии, чтобы помогать людям
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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