В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом внутри

ЧЕЛЯБИНСК, 17 дек – РИА Новости. Новогодние шары (сноуболлы) с черным снегом внутри начали продавать в Челябинске, часть вырученных с продажи денежных средств направят на покупку для города датчиков мониторинга атмосферного воздуха, сообщил РИА Новости во вторник организатор проекта "Шары надежды" Антон Калюк.

По его словам, сложно сказать, когда появилась данная идея. Но сначала "увидели сноуболлы (снежные шары-сувениры) в другом городе и решили – было бы здорово, если это был бы Челябинск, и там стояли челябинские здания", отметил он. И также появилась идея вместо белого снега сделать черный снег внутри, пояснил Калюк.

"Изначально это была сувенирная идея, а потом показалось, что продавать их так немножко глупо, зная, что в городе есть проблемы с черным снегом. И мы решили сделать проект в поддержку системы независимого мониторинга воздуха, которая в Челябинске работает несколько лет. И с помощью такого смешного новогоднего сувенира мы привлекаем внимание к этой системе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в городе есть 50 датчиков, которые показывают, что происходит с воздухом, но их нужно не менее 700. Ожидается, что если проект будет реализован так, как запланирован, то часть прибыли пойдет на покрытие предпринимательских рисков, а часть – непосредственно на приобретение датчиков, пояснил Калюк.

По его данным, стоимость шара с черным снегом - 1,5 тысячи рублей, изо дня в день заказов на доставку в другие города все больше. "Сейчас в списке 25 городов и 5 стран", - отметил он.

Жители Челябинска продолжают жаловаться на смог и загрязнение воздуха в городе. Так, по данным минэкологии региона, в Челябинске с 13 по 16 декабря объявлялся режим неблагоприятных метеоусловий первой степени, в эти дни в министерство экологии поступали обращения жителей Челябинска и Копейска, с жалобами на запах гари. Причиной, уточняло министерство, стало загрязнение приземного слоя атмосферы в период штиля выбросами от промышленных предприятий, предприятий в области энергетики, очагов пожара на Коркинском угольном разрезе и автотранспорта.