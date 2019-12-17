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Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
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РИА Новости

Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру

12:02 17.12.2019 (обновлено: 12:16 17.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. 16 декабря 2019
Ракета-носитель Союз-СТ на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. 16 декабря 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. 16 декабря 2019
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен с 17 на 18 декабря из-за выявленного автоматикой сбоя в системе управления, сообщил Роскосмос.
Ранее о переносе пуска на сутки из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока "Фрегат" сообщил директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер.
"Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления", - говорится на сайте госкорпорации.
Отмечается, что "ведется анализ причин для устранения неисправности". "Принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря в 11.54 мск", - сообщает Роскосмос.
Космодром Байконур
16 декабря, 08:32РИА Наука
"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году
Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоСоюзРоскосмос
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