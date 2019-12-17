Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. 16 декабря 2019

Ракета-носитель "Союз-СТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане. 16 декабря 2019

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Старт ракеты-носителя Старт ракеты-носителя "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен с 17 на 18 декабря из-за выявленного автоматикой сбоя в системе управления, сообщил Роскосмос

Ранее о переносе пуска на сутки из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока "Фрегат" сообщил директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер.

"Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления", - говорится на сайте госкорпорации.

Отмечается, что "ведется анализ причин для устранения неисправности". "Принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря в 11.54 мск", - сообщает Роскосмос.

Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.