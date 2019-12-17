Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру

Ранее о переносе пуска на сутки из-за ошибки в программном обеспечении разгонного блока "Фрегат" сообщил директор по науке Европейского космического агентства Гюнтер Хазингер.
"Во время заключительных операций перед пуском ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с блоком коммерческих космических аппаратов автоматика выявила сбой в системе управления", - говорится на сайте госкорпорации.
Отмечается, что "ведется анализ причин для устранения неисправности". "Принято решение о переносе пуска на резервную дату - 18 декабря в 11.54 мск", - сообщает Роскосмос.
16 декабря, 08:32РИА Наука"Роскосмос" планирует 20 пусков ракет "Союз" в 2020 году
Ракете предстоит запустить итальянский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли CSG-1, европейский космический телескоп CHEOPS, французский малый научный спутник EyeSat, первый французский наноспутник ANGELS и европейский аппарат OPS-SAT.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 22 пуска российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".