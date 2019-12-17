Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"

Ранее на сайте "Оскара" объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" включили картину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" включена в шорт-лист в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

"Мне очень жаль, мне фильм не понравился. Но у премии "Оскар" свои пристрастия, как и у других фестивалей. Очень многие фильмы, которые побеждают на фестивалях, мне, например, не нравятся, но что делать — у каждой картины свой ареал зрителей... искусство — дело вкуса", — сказала Драпеко журналистам.