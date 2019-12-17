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Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
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РИА Новости

Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"

11:57 17.12.2019
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© предоставлено пресс-службой фильма / Liana MukhamedzyanovaКадр из фильма "Дылда"
Кадр из фильма Дылда
© предоставлено пресс-службой фильма / Liana Mukhamedzyanova
Кадр из фильма "Дылда". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") выразила сожаление по поводу того, что картина "Дылда" Кантемира Балагова вошла в список претендентов на номинацию "Лучший иностранный художественный фильм" премии "Оскар".
Ранее на сайте "Оскара" объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию "Лучший иностранный художественный фильм" включили картину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" включена в шорт-лист в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".
Кадр из фильма Дылда
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"Мне очень жаль, мне фильм не понравился. Но у премии "Оскар" свои пристрастия, как и у других фестивалей. Очень многие фильмы, которые побеждают на фестивалях, мне, например, не нравятся, но что делать — у каждой картины свой ареал зрителей... искусство — дело вкуса", — сказала Драпеко журналистам.
В список претендентов на номинацию "Оскара" также вошли обладатель Золотой пальмовой ветви — фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Боль и слава" живого классика Педро Альмодовара, "Раскрашенная птица" Вацлава Мархоула и другие картины.
Согласно графику киноакадемии США, список номинантов огласят 13 января. Вручение награды победителям состоится 9 февраля на 92-й церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе.
Кадр из фильма Дылда
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КультураКантемир БалаговОскар (премия)Елена ДрапекоРоссия
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