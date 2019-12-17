В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гражданин Гражданин Египта Хамада Салах, приехавший поступать в Московский международный университет (ММУ) и случайно выпивший "Белизны", был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости руководитель отдела международных связей университета Сергей Костиков, сославшись на данные администрации гостиницы, в которой остановился иностранец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 19-летний египтянин был госпитализирован из гостиницы, после того как случайно выпил моющее средство "Белизна".

Костиков уточнил, что Салах не является студентом или слушателем университета.