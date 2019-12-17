Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T11:53+0300
https://ria.ru/20191217/1562476978.html
В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:0:3119:1754_1036x0_80_0_0_4e42cf5cf8b495fafaa6b777b834a9ad.jpg
РИА Новости

В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"

11:53 17.12.2019
60
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гражданин Египта Хамада Салах, приехавший поступать в Московский международный университет (ММУ) и случайно выпивший "Белизны", был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости руководитель отдела международных связей университета Сергей Костиков, сославшись на данные администрации гостиницы, в которой остановился иностранец.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 19-летний египтянин был госпитализирован из гостиницы, после того как случайно выпил моющее средство "Белизна".
Олег Ивашев-Мусатов
6 декабря, 16:51
Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
Костиков уточнил, что Салах не является студентом или слушателем университета.
"Администрация гостиницы известила университет о факте госпитализации указанного гражданина по причине его желания поступить в ММУ. По данным администрации гостиницы, состояние при госпитализации удовлетворительное", - сказал он.
010200
Обсудить 1
Московский международный университет (ММУ)РоссияЕгипетПроисшествия
Рекомендуем
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Владимир Корнилов
СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Прохожие на пешеходном переход в Москве
В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Буквы М у входа на станцию московского метро
В московском метро установили автоматы по продаже сувенирных монет
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Очередной российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Валидатор для оплаты проезда банковскими картами и мобильными устройствами
Россияне смогут платить в системе быстрых платежей по bluetooth
Владимир Корнилов
Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Удмуртия продолжит проект инициативного бюджетирования в 2020 году
Аэропорт Хабаровска
Самолет вернулся в Хабаровск из-за метели в Харбине
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Военнослужащий Вооруженных Сил Индии на учениях Индра
Военные из России и Индии "разминировали трассу" на учениях на "Индра"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния