Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

"Я вообще удивлен, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят. <...> Академикам, которые голосуют в номинации короткометражной анимации, им, как правило, наплевать на политику, и на свою, и на нашу. А шансы вычислить легко чисто математически: из 10 фильмов останется пять", — отметил он.