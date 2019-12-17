Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

"Я вообще удивлен, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят. <...> Академикам, которые голосуют в номинации короткометражной анимации, им, как правило, наплевать на политику, и на свою, и на нашу. А шансы вычислить легко чисто математически: из 10 фильмов останется пять", — отметил он.
Награду за лучший фильм года оскаровский комитет присудил "Зеленой книге" Питера Фаррелли. Картина, рассказывающая о дружбе пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга, получила также "Оскар" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
Награду за лучший фильм года оскаровский комитет присудил "Зеленой книге" Питера Фаррелли. Картина, рассказывающая о дружбе пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга, получила также "Оскар" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
Приз за лучшую мужскую роль ушел Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Для актера это первая номинация и первая победа на "Оскаре".
Приз за лучшую мужскую роль ушел Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Для актера это первая номинация и первая победа на "Оскаре".
Спайк Ли получил премию за адаптированный сценарий картины "Черный клановец".
Спайк Ли получил премию за адаптированный сценарий картины "Черный клановец".
Награда за лучшую женскую роль досталась Оливии Колман, сыгравшей королеву Великобритании Анну Стюарт в фильме "Фаворитка". Для Колман это первая номинация на "Оскар".
Награда за лучшую женскую роль досталась Оливии Колман, сыгравшей королеву Великобритании Анну Стюарт в фильме "Фаворитка". Для Колман это первая номинация на "Оскар".
Певица Леди Гага выиграла получила заветную статуэтку за композицию Shallow к фильму "Звезда родилась".
Певица Леди Гага выиграла получила заветную статуэтку за композицию Shallow к фильму "Звезда родилась".
Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow на церемонии вручения наград "Оскар".
Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow на церемонии вручения наград "Оскар".
Лучшим анимационным фильмом академики назвали картину "Человек-паук: через вселенные".
Лучшим анимационным фильмом академики назвали картину "Человек-паук: через вселенные".
"Оскар" за лучшую короткометражную ленту — у фильма "Кожа" Гая Наттива.
"Оскар" за лучшую короткометражную ленту — у фильма "Кожа" Гая Наттива.
Альфонса Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру и операторскую работу. Его "Рома" победила также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Альфонса Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру и операторскую работу. Его "Рома" победила также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али на вручении премии "Оскар".
Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али на вручении премии "Оскар".
За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера "Черная пантера".
На фото: Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вручают приз за дизайн костюмов.
За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера "Черная пантера".
На фото: Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вручают приз за дизайн костюмов.
Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за работу художника-постановщика в "Черной пантера".
Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за работу художника-постановщика в "Черной пантера".
Награду за лучший фильм года оскаровский комитет присудил "Зеленой книге" Питера Фаррелли. Картина, рассказывающая о дружбе пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга, получила также "Оскар" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
Приз за лучшую мужскую роль ушел Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Для актера это первая номинация и первая победа на "Оскаре".
Спайк Ли получил премию за адаптированный сценарий картины "Черный клановец".
Награда за лучшую женскую роль досталась Оливии Колман, сыгравшей королеву Великобритании Анну Стюарт в фильме "Фаворитка". Для Колман это первая номинация на "Оскар".
Певица Леди Гага выиграла получила заветную статуэтку за композицию Shallow к фильму "Звезда родилась".
Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow на церемонии вручения наград "Оскар".
Лучшим анимационным фильмом академики назвали картину "Человек-паук: через вселенные".
"Оскар" за лучшую короткометражную ленту — у фильма "Кожа" Гая Наттива.
Альфонса Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру и операторскую работу. Его "Рома" победила также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али на вручении премии "Оскар".
За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера "Черная пантера".
На фото: Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вручают приз за дизайн костюмов.
Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за работу художника-постановщика в "Черной пантера".