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Культура
2019-12-17T12:04+0300
https://ria.ru/20191217/1562476871.html
Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
https://cdn21.img.ria.ru/images/136139/41/1361394101_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9c8fd02a297a0e6709647aae5b2da412.jpg
РИА Новости

Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"

11:52 17.12.2019 (обновлено: 12:04 17.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Бронзит
Режиссер Константин Бронзит
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Константин Бронзит. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский режиссер Константин Бронзит рассказал РИА Новости о своей реакции на то, что его короткометражный анимационный фильм "Он не может жить без космоса" вошел в шорт-лист премии "Оскар".

"Я вообще удивлен, что я попал в этот список, потому что у меня получился сложный, тяжеловесный фильм, а академики этого не любят. <...> Академикам, которые голосуют в номинации короткометражной анимации, им, как правило, наплевать на политику, и на свою, и на нашу. А шансы вычислить легко чисто математически: из 10 фильмов останется пять", — отметил он.

В список претендентов за звание "Лучший анимационный короткометражный фильм" также вошли такие картины, как Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).
Кадр из фильма Дылда
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Список номинантов огласят 13 января. Вручение премии состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.
Константин Бронзит — российский аниматор, сценарист, режиссер анимационных фильмов, лауреат многих международных премий, двукратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" за мультфильмы "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса", член Национальной французской академии кинематографических искусств, с 2009 года — член Американской академии кинематографических искусств "Оскар". "Он не может жить без космоса" — 16-минутный анимационный фильм, в котором рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.
"Зеленая книга" и золотые статуэтки. Победители премии "Оскар"
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Награду за лучший фильм года оскаровский комитет присудил "Зеленой книге" Питера Фаррелли. Картина, рассказывающая о дружбе пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга, получила также "Оскар" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.

Питер Фаррелли и съемочная группа фильма Зеленая книга на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
1 из 13

Награду за лучший фильм года оскаровский комитет присудил "Зеленой книге" Питера Фаррелли. Картина, рассказывающая о дружбе пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга, получила также "Оскар" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© REUTERS / Mike Segar

Приз за лучшую мужскую роль ушел Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Для актера это первая номинация и первая победа на "Оскаре".

Рами Малек на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
2 из 13

Приз за лучшую мужскую роль ушел Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Для актера это первая номинация и первая победа на "Оскаре".

© REUTERS / Mike Segar
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Спайк Ли получил премию за адаптированный сценарий картины "Черный клановец".

Сэмюэл Л. Джексон обнимает Спайка Ли на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
3 из 13

Спайк Ли получил премию за адаптированный сценарий картины "Черный клановец".

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Награда за лучшую женскую роль досталась Оливии Колман, сыгравшей королеву Великобритании Анну Стюарт в фильме "Фаворитка". Для Колман это первая номинация на "Оскар".

Оливия Кольман, получившая награду в номинации Лучшая женская роль за фильм Фаворитка, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
4 из 13

Награда за лучшую женскую роль досталась Оливии Колман, сыгравшей королеву Великобритании Анну Стюарт в фильме "Фаворитка". Для Колман это первая номинация на "Оскар".

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AFP 2019 / Frederick J. Brown

Певица Леди Гага выиграла получила заветную статуэтку за композицию Shallow к фильму "Звезда родилась".

Леди Гага, получившая награду за Лучшую песню, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
5 из 13

Певица Леди Гага выиграла получила заветную статуэтку за композицию Shallow к фильму "Звезда родилась".

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
© REUTERS / Matt Sayles /A.M.P.A.S.

Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow на церемонии вручения наград "Оскар".

 Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow к фильму Звезда родилась на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
6 из 13

Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow на церемонии вручения наград "Оскар".

© REUTERS / Matt Sayles /A.M.P.A.S.
© AFP 2019 / Frederick J. Brown

Лучшим анимационным фильмом академики назвали картину "Человек-паук: через вселенные".

 Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман, Фил Лорд и Кристофер Миллер получившие награду за фильм Человек-паук: через вселенные на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
7 из 13

Лучшим анимационным фильмом академики назвали картину "Человек-паук: через вселенные".

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
© REUTERS / Mike Blake

Церемония вручения премии "Оскар".

91-я церемония вручения наград премии Оскар
8 из 13

Церемония вручения премии "Оскар".

© REUTERS / Mike Blake
© AFP 2019 / Frederick J. Brown

"Оскар" за лучшую короткометражную ленту — у фильма "Кожа" Гая Наттива.

Гай Наттив со своей супругой Джейми Рэй Ньюман, получивший награду за фильм Кожа, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
9 из 13

"Оскар" за лучшую короткометражную ленту — у фильма "Кожа" Гая Наттива.

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
© AFP 2019 / Valerie Macon

Альфонса Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру и операторскую работу. Его "Рома" победила также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Режиссер Альфонсо Куарон, получивший награду в номинации Лучший фильм на иностранном языке за фильм Рома, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
10 из 13

Альфонса Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру и операторскую работу. Его "Рома" победила также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

© AFP 2019 / Valerie Macon
© REUTERS / Mike Segar

Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али на вручении премии "Оскар".

Рами Малек, Оливия Кольман, Реджина Кинг и Махершала Али на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
11 из 13

Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али на вручении премии "Оскар".

© REUTERS / Mike Segar
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера "Черная пантера".

На фото: Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вручают приз за дизайн костюмов.

Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри, победившие в номинации Лучший дизайн костюмов, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
12 из 13

За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера "Черная пантера".

На фото: Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вручают приз за дизайн костюмов.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AP Photo / Jordan Strauss

Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за работу художника-постановщика в "Черной пантера".

Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за Лучшую работу художника-постановщика, на церемонии вручения наград премии Оскар-2019
13 из 13

Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за работу художника-постановщика в "Черной пантера".

© AP Photo / Jordan Strauss
1 из 13

Награду за лучший фильм года оскаровский комитет присудил "Зеленой книге" Питера Фаррелли. Картина, рассказывающая о дружбе пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга, получила также "Оскар" за лучший сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
2 из 13

Приз за лучшую мужскую роль ушел Рами Малеку, сыгравшему Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии". Для актера это первая номинация и первая победа на "Оскаре".

© REUTERS / Mike Segar
3 из 13

Спайк Ли получил премию за адаптированный сценарий картины "Черный клановец".

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
4 из 13

Награда за лучшую женскую роль досталась Оливии Колман, сыгравшей королеву Великобритании Анну Стюарт в фильме "Фаворитка". Для Колман это первая номинация на "Оскар".

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
5 из 13

Певица Леди Гага выиграла получила заветную статуэтку за композицию Shallow к фильму "Звезда родилась".

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
6 из 13

Леди Гага и Брэдли Купер исполняют песню Shallow на церемонии вручения наград "Оскар".

© REUTERS / Matt Sayles /A.M.P.A.S.
7 из 13

Лучшим анимационным фильмом академики назвали картину "Человек-паук: через вселенные".

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
8 из 13

Церемония вручения премии "Оскар".

© REUTERS / Mike Blake
9 из 13

"Оскар" за лучшую короткометражную ленту — у фильма "Кожа" Гая Наттива.

© AFP 2019 / Frederick J. Brown
10 из 13

Альфонса Куарон завоевал "Оскар" за режиссуру и операторскую работу. Его "Рома" победила также в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

© AFP 2019 / Valerie Macon
11 из 13

Рами Малек, Оливия Колман, Реджина Кинг и Махершала Али на вручении премии "Оскар".

© REUTERS / Mike Segar
12 из 13

За лучшие костюмы и сценографию киноакадемики отметили картину Райана Куглера "Черная пантера".

На фото: Мелисса Маккарти и Брайан Тайри Генри вручают приз за дизайн костюмов.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
13 из 13

Джей Харт и Ханна Бичлер, получившие награду за работу художника-постановщика в "Черной пантера".

© AP Photo / Jordan Strauss
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КультураКонстантин БронзитПортугалияЛос-АнджелесСША
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