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Удмуртская Республика
2019-12-17T11:52+0300
https://ria.ru/20191217/1562476826.html
Удмуртия получит более 10 миллиардов рублей на национальные проекты
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РИА Новости

Удмуртия получит более 10 миллиардов рублей на национальные проекты

11:52 17.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 17 дек - РИА Новости. Удмуртия в 2020 году получит более 10 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов на реализацию нацпроектов, заявил глава республики Александр Бречалов в ежегодном докладе Госсовету региона.
"С этого года в нашей стране началась реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Удмуртская Республика участвует в 11 национальных проектах. В 2020 году на их реализацию из федерального и регионального бюджетов планируется направить 10 миллиардов 441 миллиона рублей", - сказал Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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В докладе глава республики перечислил, в каких сёлах и городах Удмуртии в следующем году по нацпроектам будут построены школы, детские сады, дороги, водопроводы, фельдшерские пункты, отремонтированы больницы и дома культуры, построены хоккейные коробки и спортивные школы.
"Все перечисленные мною объекты и проекты, создаваемые в городах и районах, - это далеко не финальный перечень. В бюджете еще предусмотрены немалые средства по всем национальным проектам. По многим мероприятиям сейчас завершаются конкурсные процедуры. Весной 2020 года на подведении итогов этого года расскажу о них подробнее", - сказал Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияРоссияОбщество
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