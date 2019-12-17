Удмуртия получит более 10 миллиардов рублей на национальные проекты

В докладе глава республики перечислил, в каких сёлах и городах Удмуртии в следующем году по нацпроектам будут построены школы, детские сады, дороги, водопроводы, фельдшерские пункты, отремонтированы больницы и дома культуры, построены хоккейные коробки и спортивные школы.

"Все перечисленные мною объекты и проекты, создаваемые в городах и районах, - это далеко не финальный перечень. В бюджете еще предусмотрены немалые средства по всем национальным проектам. По многим мероприятиям сейчас завершаются конкурсные процедуры. Весной 2020 года на подведении итогов этого года расскажу о них подробнее", - сказал Бречалов.