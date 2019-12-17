В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации

"Это на самом деле базовая, обычная процедура. Мы осуществляем обмен информацией на сайте. То есть, пользователи могут оставлять на сайте комментарии, поэтому Роскомнадзор попросил нас заявиться, попросил данные об учредителе, данные об электронной почте, о домене – такие данные, которые есть, в общем-то, в открытом доступе. Нахождение в этом реестре нас к ни к чему не обязывает. Мы просто уведомили Роскомнадзор о том, что действительно у нас происходит обмен с пользователями информацией на сайте, потому что пользователи оставляют свои комментарии", - сказал собеседник агентства.