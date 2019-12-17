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2019-12-17T11:48+0300
https://ria.ru/20191217/1562476530.html
В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации

11:47 17.12.2019 (обновлено: 11:48 17.12.2019)
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
Клавиатура компьютера. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Включение информационного агентства Ura.ru в реестр распространителей информации ни к чему не обязывает издание, заявил РИА Новости в понедельник шеф-редактор агентства Иван Некрасов.
"Это на самом деле базовая, обычная процедура. Мы осуществляем обмен информацией на сайте. То есть, пользователи могут оставлять на сайте комментарии, поэтому Роскомнадзор попросил нас заявиться, попросил данные об учредителе, данные об электронной почте, о домене – такие данные, которые есть, в общем-то, в открытом доступе. Нахождение в этом реестре нас к ни к чему не обязывает. Мы просто уведомили Роскомнадзор о том, что действительно у нас происходит обмен с пользователями информацией на сайте, потому что пользователи оставляют свои комментарии", - сказал собеседник агентства.
Ранее в понедельник Роскомнадзор сообщил о внесении в реестр организаторов распространения информации в интернете сервиса "Яндекс.Дзен" и информагентства Ura.news. Согласно законодательству, организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или иных электронных сообщений интернет-пользователей в течение шести месяцев, а также предоставлять указанную информацию по запросу спецслужб в установленных законами случаях.
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Ura.ruЯндексРоскомнадзорЕкатеринбургРоссияОбщество
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