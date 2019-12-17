Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках

"Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все многочисленные исследования подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты и отравления метиловым спиртом)".

Олег Зыков