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Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
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РИА Новости

Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках

11:46 17.12.2019
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© Fotolia / peterzaydaБар алкогольных напитков
Бар алкогольных напитков
© Fotolia / peterzayda
Бар алкогольных напитков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в разговоре с RT назвал двусмысленными выводы ученого из Брайтонского университета Хала Сосабовски о том, что некоторые алкогольные напитки вызывают наибольшее похмелье.
"Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все многочисленные исследования подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты и отравления метиловым спиртом)".
Олег Зыков
По его словам, важнее количество выпитого: злоупотребление даже самым дорогим алкоголем чревато негативными последствиями для организма.
Ранее Сосабовски заявил, что на эффект от употребления напитка влияет содержание этанола, доля которого колеблется от пяти до 40 процентов. Так, по мнению британского ученого, легче всего опьянеть от хереса, портвейна, виски, а также игристых вин, поскольку газация повышает всасываемость. Профессор посоветовал пить водку, чтобы чувствовать себе "чуть менее скверно" на следующее утро.
Покупательница в отделе алкогольной продукции в магазине.
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Хал СосабовскиЗдоровьеОлег ЗыковВеликобританияРоссияОбщество
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