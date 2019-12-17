Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

"Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает. Мне кажется, что нам это удалось. Кадр, который длится 18 минут, снимали в первый съемочный день фильма. У меня не было права на ошибку, потому что на эту сцену выделили всего два дубля", — объяснил Иван Дорн.