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Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"
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РИА Новости

Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

17:10 17.12.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
Певец Иван Дорн выступает на музыкальном фестивале под открытым небом Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Певец и музыкант Иван Дорн снимается в одной из главных ролей в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

"Оказалось, что Ваня — замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube. В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена", — прокомментировал режиссер.

По словам Серебренникова, музыкант одним кадром играет сложный эпизод длительностью 18 минут, в котором демонстрирует разные эмоции: от радостных до трагических.

"Мне нужно было придумать этого человека. Как он ходит, разговаривает. Мне кажется, что нам это удалось. Кадр, который длится 18 минут, снимали в первый съемочный день фильма. У меня не было права на ошибку, потому что на эту сцену выделили всего два дубля", — объяснил Иван Дорн.

Картина о семье Петровых, жизнь которых сильно меняется, когда мама (Чулпан Хаматова), папа (Семен Серзин) и сын заболевают гриппом.
Выход фильма запланирован на 2020 год.
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