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Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
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РИА Новости

Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста

11:45 17.12.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, избивший таксиста, по решению суда проведет 4,5 года в колонии строгого режима и выплатит пострадавшему 300 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.
Судом установлено, что 13 апреля 2019 года возле автозаправочной станции, расположенной на 141 километре трассы Нижний Новгород – Киров, молодой человек вместе с неустановленными следствием сообщниками из-за незначительного повода избил водителя, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ребер.
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"Суд Краснобаковского района назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судебным решением в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.
Отмечается, что уголовное дело в отношении неустановленных участников избиения выделено в отдельное производство.
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