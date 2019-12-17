Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста

"Суд Краснобаковского района назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, судебным решением в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Нижегородской области.