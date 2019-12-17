В Кирове машина упала с моста

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Легковой автомобиль упал на железнодорожные пути с путепровода высотой около 10 метров в Кирове, водитель и пассажир получили травмы, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
Инцидент произошел около 22.00 в понедельник на улице Воровского.
"По предварительным данным, 23-летняя девушка – водитель автомобиля Hyundai Accent – не справилась с управлением, в результате чего машина врезалась в дорожное ограждение и упала с путепровода высотой около 10 метров на находящиеся под ним железнодорожные пути. В результате происшествия водитель и ее пассажир – женщина в возрасте 31 года - получили травмы. Обе были госпитализированы", - рассказали агентству в ГИБДД.
Собеседник агентства отметил, что транспортное происшествие не повлияло на движение поездов. Автомобиль с железнодорожных путей отбуксировали прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС.