Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг удивилась, что её поездка в поезде Deutsche Bahn заинтересовала СМИ больше, чем итоги климатической конференции COP25 в Мадриде.
Накануне Тунберг и Deutsche Bahn оказались в центре дискуссии в немецких соцсетях. Причиной послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне. Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критику в адрес Deutsche Bahn, которой припомнили опоздания и отмены поездов, а также проблему нехватки мест. В ответ компания сообщила в Twitter, что выражает признательность Тунберг за пользование услугами немецкой железной дороги, упомянув, что у активистки был билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.
"Удивительно, что СМИ, кажется, больше интересны поездки подростка в поезде, чем тот факт, что переговоры по климату (COP25) провалились. Но раз конспиративные теории продолжают бушевать, вот что произошло. Иногда удачно, что путешествуешь с журналистами, которые могу подтвердить историю", - написала активистка в Twitter. Под записью она поделилась твитом журналистки, которая путешествовала с ней.
"Я путешествовала теми же поездами, что и Грета Тунберг в эти выходные. Мы обе сидели на полу в двух поездах (посмотрите видео по ссылке из первого поезда). Она села на обычное место после Геттингена, я и мой коллега - после Ганновера", - написала журналистка. К посту она прикрепила видео, опубликованное на сайте шведской газетой Dagens Nyheter. На видео Грета сидит на полу в проходе поезда.
Media surprisingly seems to be more interested in a teenagers train travels than the fact that #COP25 failed.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 16, 2019
But since conspiracy theories are running high, here is what happened.
Sometimes it’s lucky that you are traveling with journalists who can confirm the story... https://t.co/Fz0MZavrdH
В немецких СМИ история с Гретой получила неоднозначную оценку. С одной стороны, некоторые, как издание Bild, считают, что Тунберг в этой ситуации проявила неискренность и двуличность, скрыв изначально от публики информацию, что место ей в итоге досталось. С другой стороны, часть СМИ рассматривает ситуацию как "недоразумение", а в Spiegel, в частности, обращают внимание, что ответ Deutsche Bahn был слишком резким, в том числе не следовало писать про то, что Тунберг ехала первым классом.