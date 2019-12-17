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Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
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РИА Новости

Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде

11:43 17.12.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкЭкоактивистка Грета Тунберг
Экоактивистка Грета Тунберг
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Экоактивистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Шведская активистка Грета Тунберг удивилась, что её поездка в поезде Deutsche Bahn заинтересовала СМИ больше, чем итоги климатической конференции COP25 в Мадриде.
Накануне Тунберг и Deutsche Bahn оказались в центре дискуссии в немецких соцсетях. Причиной послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне. Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критику в адрес Deutsche Bahn, которой припомнили опоздания и отмены поездов, а также проблему нехватки мест. В ответ компания сообщила в Twitter, что выражает признательность Тунберг за пользование услугами немецкой железной дороги, упомянув, что у активистки был билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.
Экоактивистка Грета Тунберг
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"Удивительно, что СМИ, кажется, больше интересны поездки подростка в поезде, чем тот факт, что переговоры по климату (COP25) провалились. Но раз конспиративные теории продолжают бушевать, вот что произошло. Иногда удачно, что путешествуешь с журналистами, которые могу подтвердить историю", - написала активистка в Twitter. Под записью она поделилась твитом журналистки, которая путешествовала с ней.
"Я путешествовала теми же поездами, что и Грета Тунберг в эти выходные. Мы обе сидели на полу в двух поездах (посмотрите видео по ссылке из первого поезда). Она села на обычное место после Геттингена, я и мой коллега - после Ганновера", - написала журналистка. К посту она прикрепила видео, опубликованное на сайте шведской газетой Dagens Nyheter. На видео Грета сидит на полу в проходе поезда.
В немецких СМИ история с Гретой получила неоднозначную оценку. С одной стороны, некоторые, как издание Bild, считают, что Тунберг в этой ситуации проявила неискренность и двуличность, скрыв изначально от публики информацию, что место ей в итоге досталось. С другой стороны, часть СМИ рассматривает ситуацию как "недоразумение", а в Spiegel, в частности, обращают внимание, что ответ Deutsche Bahn был слишком резким, в том числе не следовало писать про то, что Тунберг ехала первым классом.
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Грета ТунбергDeutsche BahnГерманияВ мире
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