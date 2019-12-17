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Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
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РИА Новости

Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя

11:41 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСписанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Специалисты-водолазы Черноморского флота РФ ведут подготовительные работы для буксировки затонувшей вместе с плавдоком списанной подводной лодки из Южной бухты Севастополя к месту утилизации, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЧФ.
В ночь на воскресенье списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380 затонули в Южной бухте Севастополя. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. После затопления подводная дока всплыла. Как заявлял ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подлодку в понедельник, 16 декабря, отбуксируют к месту утилизации.
"В настоящее время объект не готов к транспортировке. Подготовка займёт ещё несколько дней. Она заключается в откачке воды, которую приняла лодка, и герметизации отверстий и люков, а также закреплении на корпусе специальных спасательных понтонов, которые обеспечат дополнительную плавучесть. Работы по подготовке имеют особую важность, в случае затопления лодки во время буксировки есть риск нарушения судоходства в Севастопольской бухте", - рассказал источник.
Подлодка на плаву, лежит на боку, добавил собеседник агентства. В данный момент на подлодке работают водолазы УПАСР (управление поисковых и аварийно-спасательных работ) ЧФ. После завершения подготовки списанная ранее подлодка будет отбуксирована на площадку в Инкерман для утилизации. Конкурс на работы по утилизации уже проведен, есть победитель, отметил источник.
Подводная лодка Б-380 в плавдоке ПД-16, Севастополь
15 декабря, 18:36
Затонувшие в Севастополе плавдок и подлодка не угрожают экологии
Ранее источник сообщил РИА Новости, что затопленный плавдок ПД-16, вероятнее всего, поднимут и отбуксируют к месту утилизации в 2020 году.
Большой плавучий док ПД-16 2 июля 1941 года был принят в состав ВМФ, его габариты – 113 на 22,5 метра, грузоподъемность – пять тысяч тонн. В доке долгие годы в ремонте находилась подводная лодка Б-380, ранее "Горьковский комсомолец" – большая дизель-электрическая подводная лодка, последняя лодка этого проекта.
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Михаил РазвожаевЧерноморский флот ВМФ РоссииСевастопольПроисшествия
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