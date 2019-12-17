Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя

Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя. Архивное фото

Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости. Специалисты-водолазы Черноморского флота РФ ведут подготовительные работы для буксировки затонувшей вместе с плавдоком списанной подводной лодки из Южной бухты Специалисты-водолазы Черноморского флота РФ ведут подготовительные работы для буксировки затонувшей вместе с плавдоком списанной подводной лодки из Южной бухты Севастополя к месту утилизации, сообщил РИА Новости в понедельник источник в структурах ЧФ.

В ночь на воскресенье списанные плавдок ПД-16 и подлодка Б-380 затонули в Южной бухте Севастополя. Док был построен еще в 1941 году и сильно изветшал. После затопления подводная дока всплыла. Как заявлял ранее врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, подлодку в понедельник, 16 декабря, отбуксируют к месту утилизации.

"В настоящее время объект не готов к транспортировке. Подготовка займёт ещё несколько дней. Она заключается в откачке воды, которую приняла лодка, и герметизации отверстий и люков, а также закреплении на корпусе специальных спасательных понтонов, которые обеспечат дополнительную плавучесть. Работы по подготовке имеют особую важность, в случае затопления лодки во время буксировки есть риск нарушения судоходства в Севастопольской бухте", - рассказал источник.

Подлодка на плаву, лежит на боку, добавил собеседник агентства. В данный момент на подлодке работают водолазы УПАСР (управление поисковых и аварийно-спасательных работ) ЧФ. После завершения подготовки списанная ранее подлодка будет отбуксирована на площадку в Инкерман для утилизации. Конкурс на работы по утилизации уже проведен, есть победитель, отметил источник.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что затопленный плавдок ПД-16, вероятнее всего, поднимут и отбуксируют к месту утилизации в 2020 году.