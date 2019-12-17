Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны

"Мы хотим отдать должное ветеранам Второй мировой войны. Недопустимы предпринимаемые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдание нацизма и неонацизма... призываю коллег-омбудсменов инициировать в рамках своих полномочий принятие на национальном уровне конкретных мер, в том числе в законодательной области и в сфере образования, по защите прав ветеранов. Нужны наши коллективные усилия по предотвращению войн и конфликтов", - сказала Москалькова в ходе третьей Международной конференции, посвящённой проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве и обмену лучшими практиками уполномоченных.