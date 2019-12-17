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Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
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РИА Новости

Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны

11:38 17.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Необходимо разработать комплекс мер по защите прав ветеранов Второй мировой войны для сохранения памяти и предотвращения попыток пересмотра итогов войны, сказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Мы хотим отдать должное ветеранам Второй мировой войны. Недопустимы предпринимаемые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдание нацизма и неонацизма... призываю коллег-омбудсменов инициировать в рамках своих полномочий принятие на национальном уровне конкретных мер, в том числе в законодательной области и в сфере образования, по защите прав ветеранов. Нужны наши коллективные усилия по предотвращению войн и конфликтов", - сказала Москалькова в ходе третьей Международной конференции, посвящённой проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве и обмену лучшими практиками уполномоченных.
Президент РФ Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Татьяна МоскальковаВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
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