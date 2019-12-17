Россия пригласила болельщиков КНР на футбольные матчи ЕВРО-2020

МОСКВА, 17 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия пригласила китайских болельщиков матчи футбольного чемпионата . Россия пригласила китайских болельщиков матчи футбольного чемпионата ЕВРО-2020 в июне-июле 2020 года в Санкт-Петербурге.

На стадионе "Санкт-Петербург" состоятся три матча группы "В" и один матч четверть финала. Посещение этих соревнований для китайских туристов будет значительно упрощено благодаря тому, что с нынешнего года в Санкт-Петербурге и Ленинградкой области введен упрощенный визовый режим – электронная виза.

"Электронная виза и чемпионат Европы по футболу - своего рода торговая марка международного уровня качества, доказательство класса индустрии гостеприимства России в целом, потому что у нас есть еще и наследие совсем недавно прошедшего Чемпионата мира по футболу", - отметил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму России Сергей Корнеев на состоявшейся во вторник в Пекине презентации туристического потенциала России.

Генеральный директор Оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, в свою очередь, отметил: "Мы приглашаем любителей футбола, искусства и культуры со всего мира в нашу Северную столицу. После ЧМ-2018 многим стало ясно, что посетить Россию просто и удобно. Владельцы билетов на матчи ЕВРО-2020 вновь смогут комфортно въехать к нам без визы, заранее оформив Fan ID — Паспорт болельщика".