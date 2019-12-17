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Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
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РИА Новости

Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах

11:33 17.12.2019 (обновлено: 11:52 17.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПассажиры в плацкартном вагоне
Пассажиры в плацкартном вагоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего суда, который взыскал с Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) более 1 миллиона рублей компенсации за незаконную трансляцию в плацкартных вагонах поездов 57 песен российских и зарубежных исполнителей, в том числе Юрия Шатунова и Мадонны.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция во вторник отклонила жалобу ФПК на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, полностью удовлетворившего соответствующий иск Российского авторского общества (РАО). Решение вступило в законную силу.
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Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении иск РАО был также полностью удовлетворен в августе 2018 года, это решение устояло в апелляции, но вышестоящий Суд по интеллектуальным правам его отменил. Как указал СИП, в том решении не было указано, что компенсация взыскивается не в пользу РАО, а в пользу конкретных авторов музыкальных произведений, в чьих интересах действует истец. В своем новом решении по делу арбитражный суд Москвы это нарушение устранил.
В судебном акте говорится, что компенсация за нарушение исключительного права на произведения в размере 1140000 рублей взыскивается для последующей выплаты в пользу правообладателей. В решении указан перечень всех произведений с указанием исполнителя, авторов музыки и слов и обладателя авторских прав, который и должен будет получить вознаграждение.
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Специалисты РАО установили, что с 28 марта по 27 апреля 2017 года в вагонах ФПК плацкартного типа неправомерно использовались музыкальные произведения, входящие в репертуар РАО. В том числе, песни в исполнении Юрия Шатунова, Мадонны, Юлии Савичевой, Lady Gaga, группы "Звери" и другие. РАО обратилось с иском о взыскании компенсации из расчета 20 тысяч рублей за каждую песню.
РАО является организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено, в том числе при публичном исполнении произведений. В 2013 году РАО получило государственную аккредитацию в сфере управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции.
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КультураЮрий ШатуновДевятый арбитражный апелляционный судЮлия СавичеваРоссийское авторское обществоФедеральная пассажирская компанияРЖДМоскваПроисшествия
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