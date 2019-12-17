Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР

Он подтвердил, что Россия и Китай 17 декабря передали на рассмотрение Совета Безопасности ООН совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР , а также возобновлению шестисторонних переговоров.

"Китайская сторона надеется на то, что Совет Безопасности ООН сохранит единство, возьмет на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект, будет сообща продвигать политический процесс урегулирования проблемы Корейского полуострова", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он добавил, что ситуация на Корейском полуострове в настоящее время очень чувствительная и сложная, международное сообщество должно придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать политическому урегулированию Корейского полуострова, поддерживать тенденцию проведения переговоров, не допустить, чтобы ситуация на Корейском полуострове вернулась вспять.

Согласно тексту проекта резолюции, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, Россия и Китай также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях". Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".