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Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
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РИА Новости

Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР

11:33 17.12.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай надеется, что Совет Безопасности ООН возьмет на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект резолюции по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Он подтвердил, что Россия и Китай 17 декабря передали на рассмотрение Совета Безопасности ООН совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров.
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"Китайская сторона надеется на то, что Совет Безопасности ООН сохранит единство, возьмет на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект, будет сообща продвигать политический процесс урегулирования проблемы Корейского полуострова", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он добавил, что ситуация на Корейском полуострове в настоящее время очень чувствительная и сложная, международное сообщество должно придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать политическому урегулированию Корейского полуострова, поддерживать тенденцию проведения переговоров, не допустить, чтобы ситуация на Корейском полуострове вернулась вспять.
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Согласно тексту проекта резолюции, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, Россия и Китай также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях". Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
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Гэн ШуанСовет Безопасности ООНМИД КНРКитайООНРоссияВ мире
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