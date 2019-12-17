Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР

ПЕКИН, 17 дек – РИА Новости. Китай надеется, что Совет Безопасности ООН возьмет на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект резолюции по политическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китайская сторона надеется на то, что Совет Безопасности ООН сохранит единство, возьмет на себя историческую ответственность и поддержит российско-китайский проект, будет сообща продвигать политический процесс урегулирования проблемы Корейского полуострова", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он добавил, что ситуация на Корейском полуострове в настоящее время очень чувствительная и сложная, международное сообщество должно придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать политическому урегулированию Корейского полуострова, поддерживать тенденцию проведения переговоров, не допустить, чтобы ситуация на Корейском полуострове вернулась вспять.
Согласно тексту проекта резолюции, оказавшемся в распоряжении РИА Новости, Россия и Китай также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях". Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове … с использованием всех соответствующих средств".
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.