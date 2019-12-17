В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 миллионов рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе спецэкспортера отметили, что в 2019 году РОЭ провел более 40 презентаций этих винтовок на международных выставках в Кот-д'Ивуаре, ОАЭ, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме, а также на "Армии-2019" и "Интерполитехе".

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.