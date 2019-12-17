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Новое оружие России
2019-12-17T12:01+0300
https://ria.ru/20191217/1562475616.html
В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
https://cdn25.img.ria.ru/images/153179/09/1531790919_710:1110:2377:2048_1036x0_80_0_0_e0d2d13a27b34bbb147e0bb5e7957dc5.jpg
РИА Новости

В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000

11:29 17.12.2019 (обновлено: 12:01 17.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия поставила зарубежному заказчику партию высокоточных винтовок ORSIS Т-5000 на сумму более 100 миллионов рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Рособоронэкспорта.
"Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе спецэкспортера отметили, что в 2019 году РОЭ провел более 40 презентаций этих винтовок на международных выставках в Кот-д'Ивуаре, ОАЭ, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме, а также на "Армии-2019" и "Интерполитехе".
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
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Новое оружие РоссииТ-5000РособоронэкспортРоссияБезопасность
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