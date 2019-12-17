Лавров назвал главные проблемы в области прав человека

"В их числе расовая, этническая, религиозная нетерпимость, торговля людьми. В ряде стран остро стоит вопрос защиты национальных меньшинств, включая право на гражданство, использование родного языка. Тревожит рост радикальных, в том числе неонацистских настроений. В целях эффективного купирования данных негативных явлений повышается востребованность коллективных действий, включая обмен опытом и изучения лучших мировых практик. Убежден, что свой вклад в эту работу внесет ваша встреча", - говорится в его приветственном слове.