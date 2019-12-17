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Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
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РИА Новости

Лавров назвал главные проблемы в области прав человека

11:25 17.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вопрос защиты национальных меньшинств и рост радикальных, в том числе неонацистских настроений - одни из главных проблем в области прав человека сегодня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Приветственное слово министра зачитал его заместитель Сергей Вершинин, выступая на международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
Лавров отметил, что на общем евразийском пространстве остается немало проблем в области прав человека.
"В их числе расовая, этническая, религиозная нетерпимость, торговля людьми. В ряде стран остро стоит вопрос защиты национальных меньшинств, включая право на гражданство, использование родного языка. Тревожит рост радикальных, в том числе неонацистских настроений. В целях эффективного купирования данных негативных явлений повышается востребованность коллективных действий, включая обмен опытом и изучения лучших мировых практик. Убежден, что свой вклад в эту работу внесет ваша встреча", - говорится в его приветственном слове.
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Сергей ВершининСергей ЛавровМИД РФОбщество
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