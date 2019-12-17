В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. После голливудской премьеры "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в Сети появились отзывы первых зрителей, . После голливудской премьеры "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в Сети появились отзывы первых зрителей, сообщает THR.

Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.

На показе присутствовал режиссер Джей Джей Абрамс и ведущие актеры, включая Марка Хэмилла, Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Адама Драйвера и Оскара Айзека.

"Это удивительное кино. Оно понравится хейтерам "Последних джедаев", - написал в своем твиттере обозреватель THR Райан Паркер.

"Во время показа было несколько моментов, которые вызвали восторг публики <…> Этот фильм ближе других к оригинальной трилогии", - рассказал @Ballmatthew.

© Lucasfilm Ltd (2019) Кадр из фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" © Lucasfilm Ltd (2019) Кадр из фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"

"Фильм оказался тем самым большим приключением со световыми мечами, на которое я надеялся. Может быть, и были какие-то лишние вещи, но это вполне убедительное завершение трилогии", - поделился @kristianharloff.

"Именно таким и должен быть конец истории", - подытожила @gredrake.

"Скайуокер. Восход" возвращает нас к лучшим детским воспоминаниям о "Звездных войнах". Мне очень понравилось", - написал @Breznican.

"В этом фильме есть все, чего мы ждали и дальше больше, что не очень хорошо. Какие-то части мне понравились, какие-то - нет", - признался @GermainLussier.