Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-17T11:59+0300
https://ria.ru/20191217/1562475354.html
В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155795/31/1557953179_0:144:1383:922_1036x0_80_0_0_3d29a2590a4e2508b7f30287f238066f.jpg
РИА Новости

В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"

11:59 17.12.2019
28
Постер фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Постер фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. После голливудской премьеры "Звездных войн: Скайуокер. Восход" в Сети появились отзывы первых зрителей, сообщает THR.
Девятая лента завершает одновременно и текущую трилогию, и всю сагу о "Звездных войнах", которую Джордж Лукас начал снимать в 1977 году.
На показе присутствовал режиссер Джей Джей Абрамс и ведущие актеры, включая Марка Хэмилла, Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Адама Драйвера и Оскара Айзека.
"Это удивительное кино. Оно понравится хейтерам "Последних джедаев", - написал в своем твиттере обозреватель THR Райан Паркер.
"Во время показа было несколько моментов, которые вызвали восторг публики <…> Этот фильм ближе других к оригинальной трилогии", - рассказал @Ballmatthew.
© Lucasfilm Ltd (2019)Кадр из фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"
Кадр из фильма Звёздные войны: Скайуокер. Восход
© Lucasfilm Ltd (2019)
Кадр из фильма "Звёздные войны: Скайуокер. Восход"
"Фильм оказался тем самым большим приключением со световыми мечами, на которое я надеялся. Может быть, и были какие-то лишние вещи, но это вполне убедительное завершение трилогии", - поделился @kristianharloff.
"Именно таким и должен быть конец истории", - подытожила @gredrake.
"Скайуокер. Восход" возвращает нас к лучшим детским воспоминаниям о "Звездных войнах". Мне очень понравилось", - написал @Breznican.
"В этом фильме есть все, чего мы ждали и дальше больше, что не очень хорошо. Какие-то части мне понравились, какие-то - нет", - признался @GermainLussier.
Премьера ленты состоится 19 декабря, а первые официальные рецензии появятся 18 декабря.
Карта Тройка с дизайном Звездных войн
4 декабря, 16:57Культура
Карты "Тройка" в стиле "Звездных войн" появились в продаже в Москве
100003
КультураКино и сериалыНовости культурыМарк ХэмиллЗвездные войныДжей Джей Абрамс (Джеффри Джейкоб)Джордж Лукас
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Аэропорт Хабаровска
Самолет вернулся в Хабаровск из-за метели в Харбине
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
СМИ сообщили о "небезопасных" маневрах российского корабля у Флориды
Медсестра
Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице
Буквы М у входа на станцию московского метро
В московском метро установили автоматы по продаже сувенирных монет
Певица и ведущая конкурса Ди ДИ Бриджуотер и финалисты: Макс Лайт, Евгений Побожий и Сесил Александер
Российский гитарист рассказал, почему получил джазовый "Оскар" в США
Наталья Королевская
В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов
Самолет авиакомпании S7
Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок
Автомобиль прокуратуры России
Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Казани
Прохожие на пешеходном переход в Москве
В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
Отдыхающие на открытии катка Восход в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Роскачество рассказало, как хранить коньки и шнуровать их
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния