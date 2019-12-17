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СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля
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РИА Новости

СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля

11:21 17.12.2019
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© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтактеВладимир Корнилов
Владимир Корнилов
© Фото : страница NewsPereslavl во ВКонтакте
Владимир Корнилов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Павел Чередников, в убийстве которого подозревают главу фракции ЕР в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова, был неконфликтным и спокойным человеком. Об этом рассказали знакомые погибшего местному изданию 76.ru.
Чередников, как отмечается, "работал на грузовике". По словам знакомых убитого, мужчина был "работягой" и не мог спровоцировать на агрессию.
Чередников жил в частном доме с матерью, иногда мужчина подрабатывал таксистом. У погибшего осталась дочь от первого брака и внуки.
Ранее председатель гордумы Сергей Корниенко рассказал, что Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. После этого депутат решил сложить полномочия.
Председатель постоянной комиссии по законодательству и вопросам местного самоуправления гордумы Сергей Царев отметил, что Корнилов объявил о выходе из фракции и политсовета "Единой России". Фракция уже удовлетворила это заявление.
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