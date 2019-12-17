Тульская область планирует привлечь более 1 трлн рублей инвестиций

ТУЛА, 17 дек - РИА Новости. Правительство Тульской области планирует привлечь в ближайшие несколько лет в региональную экономику более одного триллиона рублей инвестиций, сообщил заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин.

"По сравнению с 2012 годом внутренний региональный продукт (ВРП) и объем инвестиций увеличились практически в два раза. Доля инвестиций в ВРП в 2018 году превысила 25%. В 2024 году в регион планируется привлечь инвестиции в объеме 256 миллиардов рублей, что позволит обеспечить долю в ВРП более 29%. Прогнозируется, что за период с 2019 по 2024 годы в региональную экономику будет привлечено более одного триллиона рублей инвестиций", – сказал Лаврухин, представляя план инвестразвития региона на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам зампреда правительства, за последние три года регион заключил 106 инвестиционных соглашений более чем на 500 миллиардов рублей. Их реализация будет способствовать созданию более 17 тысяч рабочих мест. В этом году завершилась реализация двух крупных инвестпроектов: запущен автомобильный завод "Хавейл" и литейно-прокатный комплекс "Тулачермет-Сталь".

Как сообщил Лаврухин, в ближайшие три года планируется запустить не менее трех крупнейших проектов с общим объемом инвестиций более 80 миллиардов рублей. В их числе строительство тепличного комплекса "Тульский" и комплекса по производству аммиака и карбамида компании "Щекиноазот". Также в планах реализация второго этапа строительства автомобильного завода "Хавейл".

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