Кировский участковый пожаловался на побои жены

"В отделе полиции Кирово-Чепецка зарегистрировано обращение от участкового о том, что ему были причинены телесные повреждения женой во время семейного конфликта. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении супруги сотрудника полиции к административной ответственности", — рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.

"Она не сотрудник полиции, она проходит испытательный срок, по истечении которого изучается личность стажера, его готовность к службе, дисциплина, соблюдение закона. Вопрос о приеме женщины на службу будет решен с учетом результатов проводимой проверки", — отметил представитель пресс-службы управления МВД по Кировской области.

По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший участковый вынужден был обратиться с заявлением в полицию. "Он все сделал правильно: ему на службу идти, а у него кровоподтеки и ссадины. Все равно пришлось бы объяснять их происхождение", — сказал источник.