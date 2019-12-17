Кировский участковый пожаловался на побои жены

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Участковый уполномоченный из города Кирово-Чепецка написал заявление в полицию об избиении его женой — стажером одного из подразделений органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Кировской области.
"В отделе полиции Кирово-Чепецка зарегистрировано обращение от участкового о том, что ему были причинены телесные повреждения женой во время семейного конфликта. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о привлечении супруги сотрудника полиции к административной ответственности", — рассказали агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
Собеседник агентства подтвердил, что женщина на самом деле является стажером в подразделении полиции.
"Она не сотрудник полиции, она проходит испытательный срок, по истечении которого изучается личность стажера, его готовность к службе, дисциплина, соблюдение закона. Вопрос о приеме женщины на службу будет решен с учетом результатов проводимой проверки", — отметил представитель пресс-службы управления МВД по Кировской области.
По данным источника в правоохранительных органах, потерпевший участковый вынужден был обратиться с заявлением в полицию. "Он все сделал правильно: ему на службу идти, а у него кровоподтеки и ссадины. Все равно пришлось бы объяснять их происхождение", — сказал источник.