Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T11:20+0300
https://ria.ru/20191217/1562475188.html
Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице
https://cdn23.img.ria.ru/images/149267/34/1492673481_0:122:3211:1928_1036x0_80_0_0_14f4ab1c2477ee72a5bb7f6fc55cede8.jpg
РИА Новости

Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице

11:20 17.12.2019
34
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМедсестра
Медсестра
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Медсестра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Тюмени остаются в больнице под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб. Двое пострадавших находились в реанимации, у одного из них были ожоги около 80% тела, состояние еще одной госпитализированной оценивалось как удовлетворительное, у нее диагностировано сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Один до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. Второго перевели в ожоговое отделение", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, третья пациентка, которую доставили с сотрясением мозга в ОКБ № 2, выписана из больницы.
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
Вчера, 22:59
Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме под Белгородом
000010
Обсудить 0
ТюменьПроисшествия
Рекомендуем
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Наталья Королевская
В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Офис компании Яндекс в Москве
В "Яндекс.Учебнике" появятся уроки географии
Покупатели в одном из гипермаркетов
В России продукты стали проверять на большее число видов антибиотиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Скорая помощь
В Нижнем Новгороде восемь человек попали в больницу с отравлением
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Удмуртия продолжит проект инициативного бюджетирования в 2020 году
Скорая помощь в Афганистане
При взрыве в Афганистане пострадали более 20 человек
Аэропорт Хабаровска
Самолет вернулся в Хабаровск из-за метели в Харбине
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
ВСУ десять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Панорама зимнего Киева
Министр юстиции Украины опроверг информацию о своей отставке
Самолет авиакомпании S7
Резервный самолет S7 вылетел из Новосибирска в Бангкок
Полиция в Чили
Полицию в Чили обвинили в применении едкой щелочи во время протестов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния