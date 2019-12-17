Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице

Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб. Двое пострадавших находились в реанимации, у одного из них были ожоги около 80% тела, состояние еще одной госпитализированной оценивалось как удовлетворительное, у нее диагностировано сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.