Двое пострадавших при хлопке газа в доме в Тюмени остаются в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Двое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Тюмени остаются в больнице под наблюдением медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб. Двое пострадавших находились в реанимации, у одного из них были ожоги около 80% тела, состояние еще одной госпитализированной оценивалось как удовлетворительное, у нее диагностировано сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Один до сих пор в тяжелом состоянии в реанимации. Второго перевели в ожоговое отделение", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, третья пациентка, которую доставили с сотрясением мозга в ОКБ № 2, выписана из больницы.